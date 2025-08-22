El vicegobernador Solís llevó el programa «Acompañarte»al oeste formoseño

En el marco de su gira por el interior provincial, el vicegobernador Eber Solís visitó las localidades de Ingeniero Juárez y Laguna Yema, donde encabezó encuentros con la comunidad educativa y concretó la entrega gratuita de más de 100 anteojos a estudiantes y personal escolar, gestionados a través del Programa Provincial “Acompañarte”.

La iniciativa busca garantizar el acceso a la salud visual en cada rincón de la provincia, priorizando especialmente a los pobladores del oeste formoseño. “Este es el resultado de un Estado presente y comprometido, conducido por nuestro gobernador Gildo Insfrán, que asegura igualdad de oportunidades para todos”, destacó Solís durante la actividad.

El Vicegobernador subrayó que estas acciones refuerzan la importancia de llegar con políticas públicas al interior, donde la accesibilidad suele ser más limitada, y ratificó el compromiso de “seguir construyendo una Formosa con mayor justicia social”.