“El virus que reina en Formosa es el autoritarismo estatal”, denunció Arce en la sesión especial de la Cámara de Diputados

El diputado por Formosa, Mario Arce, en su alocución en la Cámara de Diputados de la Nación donde hoy se tratarán varios aspectos económicos, planteó una cuestión de privilegio para denunciar situaciones que ocurren en la provincia de Formosa y emitir duras críticas al gobernador Gildo Insfrán a quien acusó de “violar los derechos humanos”.

“Quiero denunciar ante este cuerpo lo que está sucediendo en mi provincia a lo que manifestaban y denunciaban los diputados de mi interbloque como Mario Negri y Soledad Carrizo. Hace un año de haberse iniciado la pandemia los formoseños hemos pasado por un sinnúmero de situaciones que tienen que ver con la situación de los varados, más de 7 mil formoseños pedían ingresar a la provincia de Formosa y fue la corte Suprema de Justicia que le dijo al gobernador Insfrán que ha violado la Constitución Nacional, también se ha denunciado la violación en los centros de aislamiento, 27 mil formoseños tuvieron que padecer esa situación, muchos de ellos en situaciones de hacinamiento, en situaciones indignas, los formoseños también padecimos lo que tiene que ver con la represión, recuerdo el viernes negro, el 5 de marzo donde muchos jóvenes fueron víctimas de la represión, también el desarraigo de muchas familias, fallecimientos de formoseños que podían ser evitables como la del joven Mauro Ledesma”, expresó.

“En mi caso particular como legislador al regresar a mi provincia el día 11 de febrero tuve que iniciar una acción de hábeas corpus porque el gobierno provincial me impuso un aislamiento arbitrario, obligatorio contra todas las normas de división de poderes, violación a las actividades esenciales y no es por ser auto reverencial, es una forma de graficar hasta qué punto tenemos que llegar los ciudadanos para hacer valer nuestros derechos, para limitar, poner un coto a los abusos de Gildo Insfrán”, dijo entre aplausos de sus pares.

“Detrás de estas injusticias hay un pueblo que se moviliza en las calles, hay colegas abogados que quiero felicitar por el trabajo que vienen realizando, denuncias penales, amparos, habeas corpus en las distintas instancias para poner limites a este gobierno autoritario que hace 25 años gobierna los destinos de la provincia de Formosa”, expresó el funcionario.

“Hagamos que nuestro trabajo valga la pena, algunos piensan que por adaptar los protocolos ya está, la República Argentina está ingresando para trabajar en lo que tiene que ver con la lucha contra la segunda ola del covid-19, pero los formoseños todavía estamos en la primera debido al gran virus que reina la provincia de Formosa que es el autoritarismo estatal, por eso seguimos trabajando, los ciudadanos piden un cambio en la política, que cesen las actitudes autoritarias, estas excesivas limitaciones, por eso seguimos defendiendo nuestros derechos, acompañando al pueblo formoseño, llamo a todos los colegas diputados para que acompañen, que alcen la voz así como los colegas de mi interbloque para que esta pandemia no nos lleve puestos con la excusa de violar los derechos que tanto nos costó conseguir”, dijo por último.

