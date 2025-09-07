El Vivero de la Municipalidad de Formosa se prepara para poner en marcha un nuevo período de entrega gratuita de plantines destinados a los vecinos de la ciudad. Según lo anunciado, a mediados de septiembre comenzará la distribución de fichas que permitirán retirar ejemplares de distintas especies con el objetivo de poblar los parterres de los domicilios y embellecer los espacios públicos.
Además, continúa habilitado el servicio “puerta a puerta” a través del número gratuito 0800-9999-147, que ofrece la posibilidad de solicitar la plantación directa en veredas y frentes de viviendas.
La directora de Espacios Verdes del municipio, Mercedes Casals, destacó que la iniciativa busca fortalecer la forestación urbana y fomentar el compromiso ciudadano con el cuidado ambiental. “Mientras nos preparamos para el inicio de la entrega de plantines desde el vivero a mediados de septiembre, seguimos poblando las avenidas de nuestra ciudad con plantaciones de árboles nativos y otras especies que fuimos incorporando”, señaló.
Con esta política, la Municipalidad de Formosa busca consolidar una ciudad más verde, con mayor calidad ambiental y beneficios directos para la comunidad.
El Vivero Municipal inicia la entrega gratuita de plantines
