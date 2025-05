El vóley argentino necesita barajar y dar de nuevo

De Cecco fuera de una Selección de pibes, Méndez en su última temporada, falta de una fuerte competencia, clubes que renuncian.

Anticipo no deseado pero certero, Olé adelantó el miércoles en la web que Luciano De Cecco iba a faltar en la Selección del 2025 y, seguramente, no vuelva más, aunque esa decisión no está tomada todavía. Con su salida, se termina un ciclo que mantenía al armador y a Facundo Conte como los históricos de un plantel que empardó a otros que dejaron huella: los del bronce mundialista en Argentina 82 y la misma medalla pero olímpica en Seúl 88, dos podios con la misma base de jugadores.

Y… sí, con los dedos de una mano alcanza para sumar logros de aquellos en mayores para un país voleibolista que hace rato brilla mucho más en la selecciones de base: en mundiales, plata en Sub 17 (2024); en Sub 19, bronce 2009 y 2019, plata 2015; en Sub 21, bronce 2009, platas 2011 y 2015; y en Sub 23, oro en 2017.

El problema es cuando los chicos crecen y se encuentran con que nuestro país, en infraestructura, organización, torneos y dinero no está a la altura de los mejores (solo un dato: jugadores de dos metros siguen viajando en Turista; el fútbol y Los Pumas, por ejemplo, lo hacen en Bussiness), pese a que el deporte se sigue jugando en plazas, colegios, clubes, la playa.

La coyuntura hoy muestra falta de figuras rutilantes (sobre todo a De Cecco se lo va a extrañar porque será un puesto muy difícil de cubrir el suyo), salvo por Agustín Loser, un central de elite que, como Cachete, juega en Italia, la NBA del vóley. El equipo que dirige Marcelo Méndez -quien de tan bueno que es está nominado al Salón de la Fama pero (y van…) después de esta temporada deja el equipo para dedicarse 100% al vóley de clubes- será más que nunca un “vamos los pibes”. Y bastante hacen para competir de igual a igual.

¿Sorprende? Si miramos dentro de la red, no. La actividad local volvió a ser de exclusivo consumo interno, con cada vez menos equipos -y jugadores que, ante la mínima chance, se van a cualquier liga de afuera, por dinero y competencia-, en una Liga Argentina de solo diez conjuntos a la que, además, le renunciaron tres clubes: UPCN, Once Unidos y Policial.Cómo será, que hasta se extraña a un Marcelo Tinelli… ¡Qué épocas las de su Bolívar! Qué lejos quedaron.