El vóley de Defensores entrena con ambas ramas en el Polideportivo

Compartir

Linkedin Print

La escuela de voley del Club Defensores de Formosa dio inicio sus clases para niños y niñas que se quieran sumar los lunes y miércoles de 18 a 20 en el Polideportivo Policial

«Estamos dando inicio las clases y nos sorprende la cantidad de niños y niñas que hay. Con muchas ganas de todos y feliz de este nuevo comienzo», dijo orgullosa la Profesora Fernanda Gambatti.

El club cuenta con categoría Primera y Mayores de 30 años en Masculino y Femenino y desde la institución vieron con buenos ojos el poder dar inicio con la Escuela de Voley, el semillero de la institución.

«Yo soy jugadora del club y surgio la idea de tener una formativa en el club a partir de los 6 años con perspectiva de armar la sub 14, sub 16 y sub 18 de chicos y chicas. Algunos de ellos tienen una base y pueden pasar a Primera. Por la cantidad también veremos de separar horarios hasta ahora vamos lunes y miércoles de 18 a 20. Están todos invitados de todos los barrios a sumarse al voley de Defensores de Formosa», finalizó la Profesora.

Compartir

Linkedin Print