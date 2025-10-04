Elaborarán productos balanceados: EMPRESA CHACHEÑA SE RADICA EN EL COLORADO GENERANDO EXPECTATIVAS INTERESANTES



• La planta de elaboración del producto estaría casi terminada para comenzar a operar. La firma podría requerir mano de obra regional y buena parte de trabajadores y especialistas locales.

EL COLORADO. Los propietarios se presentaron ante el Jefe Comunal coloradense, Mario Brignole, a quien le presentaron la idea del proyecto que ya está en marcha. Las expectativas alientan a todos en el sector de la producción, insumos y servicios. Además, la planta trabajará en turnos rotativos, por lo que también podría generar una demanda importante de mano de obra local.

Fernando Ortiz dio a conocer que “estamos trabajando en una obra de gran importancia para la ciudad de El Colorado y la Provincia de Formosa, con una gran capacidad de trabajo que generaría una demanda importante de mano de obra para la zona”. Por otra parte, explicó que “somos acopiadores asignatarios trabajando en la zona; tenemos una importante cartera de clientes en Formosa, donde vemos a esta provincia como un potencial en desarrollo, y con una importante ganadería, como también en la agricultura”.

En otros aspectos Ortiz dijo que “todo lo que estamos haciendo esperamos que sea un bien no solo para el emprendimiento, sino además para la gente acá en Formosa”.

Por su parte, el hijo de Fernando Ortiz, es Nicolás Ortiz, un profesional que sin dudas es un pilar fundamental de la empresa, ya que es Ingeniero Químico, quien aportó el dato de que la planta de elaboración, está ubicada en un tramo de la Ruta N°1, en el acceso a El Colorado.

Si bien se trata de una infraestructura imponente, cuya capacidad de producción aún se desconoce, se encuentra emplazada en la zona donde sería el Parque Industrial de El Colorado, lo que hace que la mayoría de los coloradenses no saben del proyecto. Pero la ubicación, es geoestratégica para esta empresa, tanto como para otras, ya que tienen acceso directo a una ruta que se une a la región y hacia los centros mas importantes de consumo del producto final de esta firma.

Los Ortiz, propietarios de la firma que en poco tiempo podría estar trabajando, agradecieron ser recibidos por el Intendente Brignole y funcionarios de su equipo de trabajo. “Vimos el apoyo de las autoridades locales, tanto como de funcionarios del Gobierno de Formosa, a los que estamos muy agradecidos”.

Creciente expectativa

Si bien todos esperan que desde la zona de El Colorado y sus colonias vecinas comienzan a entusiasmarse en las oportunidades de negocios para diversos rubros de la producción, es sabido que la actividad agropecuaria viene golpeada por los vaivenes de la naturaleza, tanto como despojada de estrategias de estado para alentar el trabajo en el campo. Así lo vienen describiendo entidades ruralistas de la región y el país.

Sin embargo, se reconoce que esta firma demandará elementos principales de materia prima para ser utilizados en una planta de elaboración de balanceados para el ganado. Solo en lo que refiere a granos, se cree que el maíz, trigo, cebada, entre otros productos que aportan carbohidratos y energía, para el ganado, sería entre otros la posibilidad para pequeños productores.

Por otra parte, no es difícil imaginar, que la firma genere demandas en otros rubros de la producción y servicios, entre ellos y de los más importantes, estarían por ejemplo los del rubro del transporte.

Mucha mano de obra local podría seguramente oportunidades en el nivel de operarios, operarios calificados, operarios calificados múltiples. En lo que sea la Producción y Manufactura: Operarios de Planta con experiencia en manejo de maquinarias, equipos de producción de alimentos balanceados; Técnicos en procesos de producción y control de alimentos balanceados; Nutricionistas especializados en la nutrición animal; técnicos en control de calidad; especialistas en seguridad alimentaria. En la firma no podrá faltar por ejemplo los Administradores de Empresas Agropecuarias con conocimiento en gestión de costos y planificación estratégica.

Muchos de los trabajadores seguramente podrán ser de El Colorado, mientras que otros vendrán de la vecina provincia, desde donde son sus inversores. Las expectativas son enormes y las instalaciones de la planta de procesamiento estaría, a simple vista, casi terminada.