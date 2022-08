Elecciones 2023: funcionarios y apoderados volvieron a reunirse

Compartir

Apoderados de partidos políticos de cuatro provincias mantuvieron una reunión con la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco y el titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Marcos Schiavi; para avanzar en la organización de las elecciones presidenciales de 2023. Durante el encuentro debatieron entorno a distintos temas, en particular, aspectos operativos.

El Gobierno nacional comenzó a reunirse con agrupaciones de todo el país para empezar a definir algunos aspectos de los comicios. Este jueves participaron del encuentro los apoderados de partidos políticos de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.

Durante el encuentro virtual, los participantes evaluaron el proceso electoral del 2021 que se dio en medio de la pandemia, e intercambiaron propuestas operativas. Fuentes del Ministerio del Interior sostuvieron que la reunión estuvo enfocada en iniciar con un relevamiento de las necesidades partidarias en el marco de las elecciones presidenciales que se disputarán el próximo año.

Con las propuestas y necesidades definidas, se darán continuidad a las reuniones que buscarán unificar criterios en torno a cómo se desarrollarán las futuras elecciones. Por su parte, la Secretaria de Asuntos Políticos será la encargada de vincular las organizaciones políticas del país con los distintos aspectos electorales.

En ese marco, dicha institución junto con la DINE desarrollaron una reunión en julio, donde participaron apoderados políticos nacionales y con fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires. Como parte de los encuentros, la Cámara Nacional Electoral (CNE) y el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) también mantuvo un encuentro con jueces con competencia electoral de todo el país, informó Télam.

Durante dicho evento, la Dirección Nacional Electoral informó que comenzaron los procesos administrativos para la elección. De hecho, Schiavi y García Blanco informaron que “ya solicitamos a cada juzgado información sobre las necesidades de cada jurisdicción”.

Además, Schiavi destacó que el inicio de las reuniones con partidos políticos permitió abordar temas “relacionados a su normal funcionamiento, como así también el financiamiento vía fondo partidario permanente (FPP)”.

Al analizar las últimas elecciones, García Blanco destacó el proceso de escrutinio provisorio al destacar que “logramos contabilizar el 98 por ciento de mesas en las elecciones PASO y el 99 en las generales e iniciamos la publicación de los resultados en las elecciones PASO a las 21:30 con más del 60 por ciento de las mesas y en las elecciones generales a las 21 horas con el 83 por ciento de las mesas escrutadas”.

Mientras se avanza en la organización de los comicios, Salta anunció que no mantendrá el mismo cronograma que rige a nivel nacional. El Gobernador Gustavo Sáenz confirmó que “siempre han sido anticipadas por el sistema distintos que tenemos”, por tal motivo, los comicios para elegir gobernador se harán el próximo 16 de abril de 2023.

Además de elegir gobernador, en las elecciones de Salta también se elegirán intendentes, legisladores y concejales. Luego de la reforma de la Carta Magna de Salta el año pasado, “es necesario establecer ciertos criterios para la renovación de los concejales, por ejemplo”, indicó a Informate Salta, Ricardo Villada ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo.

A su vez, el funcionario remarcó que la legislación provincial establece “elecciones primarias y voto electrónico”. Pese a la controversia del sistema, Villada defendió el voto electrónico al remarcar que el sistema fue “adoptado por el salteño como una práctica que se entiende rápidamente, eficaz y incorporada a nuestro ejercicio de votar periódicamente”.

Por ende, adelantó que no es probable que se hagan cambios respecto a la metodología usada durante las elecciones.

