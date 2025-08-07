Elecciones del 26 de octubre: el SUM de la EPEP N°66 funcionará como base operativa del Juzgado Federal

El Salón de Usos Múltiples de la Escuela de Educación Primaria N°66 funcionará en las elecciones del 26 de octubre como base operativa del juzgado federal con competencia electoral, como viene sucediendo en los últimos actos eleccionarios.

En este contexto, en el inicio de la semana, el ministro de Cultura y Educación Julio Aráoz entregó al juez federal con competencia electoral en Formosa, Pablo Fernando Morán las llaves del recinto.

Estuvieron presentes también en este acto público el presidente del Tribunal Electoral Permanente, Claudio Daniel Moreno, y las juezas Sandra Moreno y Verónica Gabriela Hans de Dorrego.

“El Tribunal Electoral Permanente nos ha hecho la devolución de estas instalaciones simbólicamente a través de las llaves, aquí en la Escuela 66, y de inmediato se la hemos entregado al juez federal, que es el responsable para el próximo acto eleccionario” explicó el ministro Aráoz.

Detalló que el Poder Ejecutivo Provincial se encuentra comprometido en que el acto democrático se lleve adelante con normalidad, y se realizaron las inversiones necesarias para dotar al edificio de las comodidades para el trabajo, tanto en mobiliario, como también en conexión de Internet.

Morán por su parte destacó que la escuela se encuentra perfectamente acondicionada para la tarea electoral, específicamente para las elecciones de medio término del 26 de octubre, dotada incluso de aire acondicionado para afrontar las temperaturas elevadas que se registran y a en esa época del año.

“Lo que pasó fue que el TEP le devolvió la Escuela 66 a la comunidad educativa, representada en este acto por el ingeniero Julio Aráoz, ministro de Educación, quien estuvo acompañado por el coordinador de delegados zonales, la delegada zonal y por supuesto, la directora de la escuela 66. El Tribunal les devuelve la llave, se verifica que la escuela se devuelve en muy buenas condiciones. El ingeniero la recibe y acto seguido me la entrega a mí”, detalló el juez federal, con competencia electoral

Recordó que el SUM de la escuela será a partir del jueves 7 sede de la recepción de material remitido por la Dirección Nacional Electoral, para preparar las elecciones de octubre.

Informó el magistrado que se elegirán dos diputados nacionales. “No es una tarea sencilla, sino que requiere mucha logística y muchas cuestiones que permitan a la trazabilidad y a la legalidad de las urnas, de los votos la parte de cómputos”.

Sobre el traspaso de llaves, resumió que “tiene una representación simbólica muy importante, que es la colaboración interinstitucional entre el Tribunal Electoral Permanente de la provincia, el Gobierno de la provincia de Formosa a través de su Ministerio de Educación y en este caso la justicia federal con competencia electoral representada por mí en este distrito”.

Calendario electoral

En cuanto al calendario electoral, indicó el juez que el 7 de agosto es la fecha límite para cerrar alianzas. “Ese día vamos a saber cuántas alianzas se presentan acá en la provincia de Formosa o partidos que van solos” precisó.

Luego, el 12 de agosto se asignarán los colores para las alianzas y el 17 de agosto se conocerán quienes son los candidatos que presentarán las alianzas para diputado nacional por la Provincia.