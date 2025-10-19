Elecciones: el Nuevo Desarrollismo Formoseño expresó su respaldo a los candidatos del PJ

En el marco de la recta final hacia las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, el espacio político Nuevo Desarrollismo Formoseño (NDF), liderado por Carlos Penayo, manifestó un claro y contundente apoyo al modelo de gestión provincial encabezado por el gobernador Gildo Insfrán y a los candidatos a diputados nacionales por el Partido Justicialista, Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres.

A través de un comunicado difundido durante el fin de semana, Penayo convocó a los simpatizantes y militantes del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) a acompañar con su voto a los representantes justicialistas, destacando que “la Argentina y Formosa deben continuar por el camino del crecimiento, la transformación y el desarrollo con inclusión”.

“Queremos un país moderno, con más trabajo, educación, industria y oportunidades para todos”, expresó el dirigente, al tiempo que subrayó la necesidad de contar con legisladores que defiendan activamente los intereses de las provincias y de los sectores más postergados.

En ese sentido, Penayo hizo hincapié en la importancia de construir un Congreso Nacional comprometido con la soberanía, la justicia social y el bienestar del pueblo, valores que, según afirmó, encarnan De la Rosa y Cáceres.

Apoyo al modelo formoseño

y diferencias internas

El titular del NDF también reiteró el respaldo de su espacio al modelo provincial liderado por Gildo Insfrán, elogiando la continuidad de políticas públicas en áreas clave como educación, salud, vivienda, producción y seguridad.

No obstante, reconoció la existencia de diferencias internas con algunos funcionarios del actual gobierno provincial. “Mantenemos una posición crítica pero constructiva”, aclaró, y añadió: “Más allá de algunos desacuerdos, priorizamos el bienestar colectivo por encima de los intereses personales”.

Críticas al gobierno nacional

En un tono más enérgico, Penayo fue muy crítico del rumbo económico del gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei, al que calificó de “destructivo y excluyente” por su impacto negativo sobre jubilados, trabajadores, pymes y sectores vulnerables.

“Este gobierno carece de sensibilidad social y está poniendo en riesgo la soberanía económica del país”, advirtió.

Frente a ese escenario, convocó a una “batalla democrática y pacífica” para frenar las políticas que considera dañinas para el pueblo argentino y recuperar un proyecto nacional basado en el desarrollo y la justicia social.

El perfil de los candidatos

Sobre Fabián Cáceres, Penayo destacó su compromiso con el desarrollo provincial y su cercanía con la comunidad: “Es un dirigente con gestión, experiencia y vocación de servicio. Su presencia en el Congreso será garantía de defensa de los intereses de Formosa y del pueblo trabajador”.

Finalmente, el dirigente reafirmó la decisión del espacio de trabajar activamente para que los candidatos del Partido Justicialista por Formosa obtengan una banca en el Congreso Nacional.

“Desde nuestro espacio apostamos a que la sociedad formoseña acompañe con su voto y ayude a construir una Argentina más justa, integrada y con desarrollo para todos”, concluyó.