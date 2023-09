Elecciones en Chaco: «Lo de las PASO fue una sorpresa, lo del domingo fue un batacazo»

El diputado nacional y candidato a renovar su banca en la Cámara de Diputados, Ricardo Buryaile en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de las elecciones que se desarrollaron en la provincia de Chaco. Y aseguró «Lo de las PASO fue una sorpresa, lo del domingo fue un batacazo»

Buryaile comenzó diciendo: «fue una gran sorpresa haber ganado las elecciones PASO como lo han hecho y el segundo paso fue lo del domingo porque no esperaban ganar en primera vuelta, pero si estaba todo dado para que ante un eventual ballotage pudiera ganar Leandro Zdero. Sorpresa fue ganar las PASO y esta fue un batacazo».

En relación a cuales fueron los factores que incidieron para que se diera esta victoria de Juntos por el Cambio en esa provincia, indicó «lo que nos dijeron que las cosas se hayan dado de esta manera fue el hartazgo, se cansaron del manejo de Jorge Capitanich respecto a los movimientos sociales, me decían que en el ultimo mes habían llegado 12 mil millones de ATN al gobierno del Chaco y 1800 fueron destinados a los movimientos sociales, productivamente Chaco está mal, comercialmente igual, y no hay que olvidar del caso Cecilia porque eso habla de la impunidad con que la gente se maneja en el Estado».

«Yo conozco muy bien a provincia del Chaco porque fui dirigente agropecuario, he recorrido mucho visitando las rurales y eso no tiene comparación con la situación de esta época, hoy está todo muy complicado y Capitanich era eso que siendo una persona a la que le reconocemos capacidad, no fue usada en función de reconstruir la economía, si no a perpetuarse y sosteniendo movimientos sociales que adquieren una impunidad que la sufre la sociedad», se explayó el candidato a renovar su banca en la cámara de Diputados.

Con la región como quedó electoralmente, indicó «ahora quizás nos ayuden porque en la región no hay más kirchnerismo, creo que lo que sucedió en esta región nos da la fuerza para proyectar un gobierno provincial diferente. Necesitamos un plan de gobierno claro y sincero. La gente quiere saber que sucederá si gana la oposición en Formosa y para eso hay que estar preparados porque en el fondo es muy importante la capacidad para poder llevar adelante eso».

Visita de Bullrich a Formosa

En relación a una futura visita de la candidata a presidente, explicó «creo que tendremos una reunión con su equipo a la brevedad, nosotros vamos a pedir que venga a Formosa y Clorinda, sabemos que los tiempos son complicados, pero trataremos que así sea. Es una mujer que vino muchas veces, y queremos que venga a visitarnos, la necesitamos».