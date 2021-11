Elecciones Generales 2021: el miércoles 10 empezará la distribución de urnas en Formosa

Compartir

El doctor Daniel Moreno, presidente del Tribunal Electoral Permanente (TEP), en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó que están ultimando detalles para la realización de las Elecciones Generales Nacionales que se desarrollarán en todo el país el domingo 14 de noviembre y detalló que la distribución de urnas empezará en Formosa el miércoles 10 con el traslado hacia el oeste provincial y las zonas más alejadas de la provincia.

“Luego de oficializadas las boletas de voto la semana pasada, hoy el Tribunal se encuentra trabajando en el SUM de la Escuela 66 haciendo el trabajo de sellado de boletas, este trabajo consiste en que cada lema o sublema debe traer dos modelos de boleta para cada una de las urnas, se las sella para que puedan ir dentro de las urnas y la autoridad de mesa esa jornada de votación puede determinar en el escrutinio primario o de mesa cuál es el voto válido y cuál no, eso le permite saber cómo se ha votado ese día, es un trabajo fundamental que requiere mucha atención, en cada localidad hay candidatos propios, es un trabajo que se realiza en forma minuciosa, seguimos esperando que los lemas y sublemas terminen de completar esta etapa de boletas para luego sí comenzar con las que van dentro de las urnas, en una bolsa anexa para que la autoridad de mesa pueda iniciar la votación en cada uno de los establecimientos y mesas de votación”, explicó.

Acotó que “este es un trabajo que seguramente nos va a llevar todo el fin de semana, incluso hasta la salida de las urnas que va a ser el miércoles que viene que van a comenzar a ser desplegadas hacia el oeste formoseño y hacia los lugares más alejados. Asimismo, el viernes se estarían llevando las urnas de capital a los establecimientos que van a actuar como centro de votación el domingo 14 de noviembre”.

“También se está trabajando en el SUM de la Escuela 66 con personal del Juzgado Federal con competencia electoral, con la Secretaría Electoral Nacional, es un trabajo que lleva mucho tiempo, que requiere de horas, estimamos que vamos a estar terminando en las últimas horas del martes por la noche para así poder cumplir con el cronograma y el miércoles comenzar el despliegue de urnas”, señaló.

Moreno subrayó, “hay un orden de 80% de cumplimiento en cuanto a la presentación de boletas para su sellado, faltaría el 20%, pero después tenemos que pasar a la otra etapa que son los fajitos de modelo de boletas para que la autoridad de mesa comience el acto electoral el día de los comicios, es un trabajo de boletas constantes conjuntamente con el armado de las urnas e igualmente estamos trabajando en todo lo que sea logística para el día de las elecciones en todo lo que sea Correo Argentino, el conteo, también para llevar a cabo el acto de proclamación de autoridades, es un trabajo que se va realizando en diferentes áreas del Tribunal Electoral”, con el fin de que los comicios se desarrollen bajo la mayor normalidad posible.

Para finalizar, Moreno aclaró que si los candidatos no presentan los modelos de boleta, igual pueden participar de la elección. “Cada lema y sublema tiene dos opciones, pueden traer la cantidad de modelos de boleta para que puedan ser acompañadas con la urna, con eso se garantiza que van a tener boletas durante toda la jornada porque la autoridad de mesa se lo va a garantizar y si no lo quiere acercar por cualquier otro motivo, ese domingo con sus fiscales de mesa y fiscales generales podrá suministrar la cantidad de boletas necesarias para desarrollar el acto electoral”, finalizó.

