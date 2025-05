Elecciones: Gisella Martínez apuesta fuerte al compromiso, cercanía y gestión

Gisella Martínez, candidata a concejal por la Agrupación Valores Ciudadanos, compartió su visión sobre el presente y futuro de la ciudad. Con un tono cercano y reflexivo, destacó su recorrido personal, el compromiso con la gestión y la importancia de continuar fortaleciendo el modelo formoseño desde el Concejo Deliberante.

“Soy una mujer del barrio San Francisco, abogada, madre, y funcionaria que viene trabajando hace años desde distintos lugares”, expresó Martínez. Con 38 años y un fuerte vínculo con los vecinos, afirma sentirse orgullosa de representar una fórmula compuesta por tres profesionales: “No solo somos caras nuevas, somos personas formadas académicamente, comprometidas y con experiencia real en la gestión pública”.

Martínez reconoció haber sido sorprendida por su designación: “No lo esperaba, primero fui nombrada Prosecretaria legislativa y luego candidata. Lo asumí con humildad, porque me gustan los desafíos”. Su trayectoria combina sensibilidad y firmeza: “Tengo la capacidad de escuchar, de contener y de resolver. Lo que no se puede prometer, se trabaja y se concreta”, remarcó.

Durante la charla, puso en valor el rol de la mujer en la política local: “Hoy somos cada vez más las que ocupamos lugares clave en la Municipalidad de Formosa y el Concejo. Aportamos una mirada distinta, más humana, sin dejar de ser técnicas y profesionales”.

Sobre su propuesta, fue clara: “Nosotros preferimos no prometer, sino hacer. Las ordenanzas que impulsamos son respuestas concretas a necesidades reales. Eso también es gestión”.

Por ello, Martínez también recalcó el acompañamiento del intendente Ing. Jorge Jofré y la continuidad de un modelo de ciudad moderna e inclusiva: “Estamos en el paso seis de 20. Queremos seguir siendo parte de esta transformación que tiene un rumbo correcto”.

La fórmula que integra junto a Malena Gamarra y José Delguy busca reforzar la gobernabilidad desde el legislativo: “Meter tres concejales permitiría más autonomía para ejecutar políticas públicas. No venimos a improvisar, venimos a consolidar lo que se viene haciendo bien”.