Elecciones legislativas 2021: El gobernador Gildo Insfrán votó en Laguna Blanca

En el día de las elecciones legislativas generales 2021, el gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, emitió su voto en la Escuela de Frontera Nº 6 «José Hernández» de Laguna Blanca, su localidad natal.

Pasadas las 10 de la mañana, el primer mandatario arribó al establecimiento educativo junto a sus hermanos Johnny y Carlos Hugo, diputado provincial, además del intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, entre otros.

Tras hacer la fila correspondiente, el doctor Insfrán se aproximó a la mesa 697, donde entregó a las autoridades su DNI y con el sobre ingresó al cuarto oscuro. Al salir, ingresó su voto en la urna y firmó el troquel.

En contacto con la prensa presente en el lugar, subrayó: «Es un gran placer estar nuevamente aquí, en una fiesta democrática, así que es un gusto».

Respecto de la fuerte tormenta que se abatió desde tempranas horas sobre Formosa Capital, casi en el inicio del comicio, dijo que “seguramente más tarde algunas gotas van a caer (en esa zona del territorio) como bendición como para que todo salga bien, en paz, y que los formoseños podamos expresarnos democráticamente”.

«Gracias a Dios, todas las mesas estuvieron en funcionamiento, no hay ningún problema, así que estoy muy contento por eso», resaltó, confirmando que esperará los resultados en la Casa de Gobierno de Formosa.

A su vez, se refirió al sistema democrático, afirmando que «siempre existen pequeños grupos a los que la democracia no les agrada, porque se trata de la participación de todos, la participación popular fundamentalmente no les agrada porque son privilegios que ellos tienen cuando la democracia desaparece».

No obstante, apuntando que se trata de «una minoría», marcó que «desde el ’83 a esta parte no veo la posibilidad de otro sistema, con sus defectos y sus virtudes».

Y aludiendo específicamente a las legislativas que se realizáron en el día de ayer, expresó: «Comparando con las PASO del 12 de septiembre, hay otro humor, otra forma de ver las cuestiones por las cuales muchos comprovincianos no estaban conformes, pero creo que el paso del tiempo fue dándoles la oportunidad para que vayan viendo las razones de por qué de todas las medidas (sanitarias tomadas ante la pandemia), que nuestros adversarios han utilizado para crear rencor y malhumor entre nosotros».

Finalmente, con miras a fin de año, recalcó que «nosotros no debemos parar, fuimos elegidos para responder a las demandas que el pueblo formoseño necesita y vamos a seguir haciendo las gestiones que correspondan a nivel nacional para lograr esos objetivos».

