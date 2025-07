Elecciones legislativas: el PJ retiene la mayoría en Capital y la oposición suma dos bancas

Las dos restantes que estaban en juego se dividieron entre la oposición. De esta manera, el Tribunal Electoral Permanente avanza con el escrutinio definitivo y resalta la transparencia del proceso.

La doctora Sandra Moreno, jueza integrante del Tribunal Electoral Permanente (TEP) se refirió al escrutinio que se desarrolla desde el jueves 3 para obtener los resultados definitivos de las elecciones provinciales legislativas y de convencionales, el pasado domingo 29 en Formosa.

El viernes

Señaló que “el viernes por la tarde terminamos con el conteo de Capital y quedaron algunos números firmes” y puntualizó que en el Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa “quedan cuatro bancas para el Partido Justicialista y el resto dividido entre la oposición”, refiriéndose a los lemas Confederación Frente Amplio Formoseño y La Libertad Avanza.

Asimismo, indicó que en la jornada de este sábado 5, “se avanzó con las urnas para obtener datos definitivos del interior de la provincia”.

En este marco, Moreno subrayó que “la asignación de los cargos recién lo vamos a hacer cuando tengamos los números firmes”, recordando que “desde el TEP notificamos y tienen 10 días para presentar algún recurso, y cuando queda firme, recién allí podemos dar publicidad a todo”.

Y destacó “el trabajo intenso de todo el personal del Tribunal, del Juzgado Federal, que nos ha colaborado el doctor Pablo Morán, y también de los fiscales de los lemas participantes, Partido Justicialista, Confederación Frente Amplio Formoseño, La Libertad Avanza”.

Además, la Jueza puso de resalto “la amplia participación de la población en general en las elecciones” y añadió “valoro también este trabajo en conjunto y cordialidad de las fuerzas políticas de la provincia de Formosa, a pesar de las diferencias ideológicas”, resaltando que “todo es en armonía, y esto hace bien a la democracia”.

“Esto me parece sumamente importante en un país donde se desconocen los derechos, hay violencia, se entregan recursos naturales y muchas cosas graves que están pasando en la Argentina”, expresó Moreno y sobre esto, marcó que “la ciudadanía formoseña en esto dio un ejemplo de lo que debe ser un pueblo”.

Y frente a las acusaciones y pedidos de intervención a la provincia de Formosa por parte de dirigentes de la oposición, sostuvo que “en los medios y redes sociales uno puede decir cualquier cosa porque para eso está la libre expresión, pero por otra parte es contradictorio porque la fuerza política ha estado presente en el escrutinio y ha sido notificado de todas las etapas del proceso electoral, firmando las actas desde el día de la puesta en cero y controlando sus certificados que coinciden en la mayoría, con los datos que hemos cargado al sistema”.

Asegurando que “eso convalida que se haya desarrollado con total normalidad y transparencia”, y consideró que “de ninguna manera haber perdido una elección sería una causal para intervenir una provincia, es totalmente descabellado e infundado”.

Y finalizó remarcando que “por mucho que critiquen el sistema electoral, éste está fijado por ley y hasta que no se modifique la ley, nosotros no podemos aplicar otro sistema”.