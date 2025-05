Elecciones: Paoltroni será candidato a convencional constituyente

Francisco Paoltroni, senador nacional por Libertad, Trabajo y Progreso, confirmó que será candidato a convencional constituyente en las elecciones del próximo 29 de junio en la provincia de Formosa, en el marco de una nueva alianza opositora integrada por el MID, PRO, Nuevo País y la UCR. La coalición busca disputar la redacción de una nueva Constitución provincial con el objetivo de, según palabras del legislador, “restablecer el sistema republicano” en una provincia “cooptada desde hace más de dos décadas”.

“Esto excede cualquier cuestión partidaria. Aquí nos tiene que encontrar a todos unidos para restablecer el sistema republicano en nuestra provincia, que se ha violado desde hace 22 años. Tenemos un gobernador ilegítimo y varios intendentes en esa misma línea”, declaró Paoltroni.

Respecto a su candidatura como constituyente, el senador explicó que ya solicitó un informe al Senado sobre el procedimiento de licencia. “La licencia ocurre desde el momento de la jura como convencional constituyente. Antes de eso, hay que ser electo”, aclaró.

Consultado sobre el escenario electoral que se proyecta para el 29 de junio, Paoltroni destacó la solidez del nuevo frente opositor y cuestionó con dureza a la representación local de La Libertad Avanza.

“En este frente están todas las figuras que vienen presentando batalla a Gildo Insfrán y a toda la trampa y la burla que se le ha hecho a los formoseños. La Libertad Avanza aquí es muy confusa. No se sabe quiénes están detrás de ese sello que lograron de manera poco clara. No hay figuras representativas, no se los conoce”, denunció.

El legislador también expresó sus dudas respecto al conocimiento que las autoridades nacionales de ese espacio tienen sobre los referentes formoseños. “Somos pocos y nos conocemos mucho”, sentenció, y agregó que mantiene diálogo constante con dirigentes de peso nacional: “Hablo con senadores, con la vicepresidenta, con el presidente de Diputados para ponerlos al tanto de esta situación”.

En cuanto al cambio de estrategia respecto a las elecciones ejecutivas de 2023, Paoltroni sostuvo que lo que permitió la confluencia con otros partidos de distinto origen fue “el desenlace de la trampa que le hizo Insfrán a la provincia”.

“Se burló la Constitución Nacional en 2003, a la fuerza. Golpes, detenciones, una cadena en la Legislatura para votar una reelección indefinida que es inconstitucional. Eso ya lo dijo la Corte Suprema en diciembre. El gobernador es ilegítimo. Hay un juez de la Corte que incluso afirmó que su candidatura en 2023 fue ilegal. ¿Qué nos une? Nos une restablecer el sistema republicano y escribir una nueva Constitución. Es eso o intervenir la provincia”, aseguró.

Con su estilo directo y sin rodeos, Paoltroni también lanzó una advertencia al oficialismo provincial: “Aquí se termina la trampa de Insfrán. Si me quieren venir a pegar un bife, se van a encontrar con un problema grande, pues yo soy senador de la Nación, tengo fueros y tengo portación también”.