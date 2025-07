Elecciones provinciales: este jueves comenzará el escrutinio definitivo

El Tribunal Electoral Permanente confirmó que el jueves 3 de julio a partir de las 7 de la mañana dará inicio el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas y constituyentes celebradas este domingo en la provincia de Formosa.

Fue el presidente del Tribunal, Claudio Daniel Moreno quien confirmó la información al señalar que la actividad se concretará en el Centro de Cómputos de la Escuela N° 66 “José Manuel Estrada”, ubicada la Avenida 9 de Julio entre Maipú y Pringles de la Capital formoseña.

El juez confirmó que este lunes 30 llegaron las últimas urnas correspondientes al nodo de Ingeniero Juárez. Además, que sobre el mediodía se concretó el acto de cierre del depósito de urnas en la Escuela, en presencia de apoderados de lemas y sublemas, hasta el día jueves 3 de julio, cuando de inicio el escrutinio.

Moreno subrayó que las elecciones se desarrollaron con normalidad, sin inconvenientes.

“Tradicionalmente los números del escrutinio provisorio con el definitivo no tienen mucha variación. Hay 165 votos recurridos, 55 impugnados que no hacen diferencia” consideró Moreno.

“Estamos tranquilos que todos nos hemos podido expresar, el que no pudo ir seguramente lo justificará para no caer en calidad de infractor, para eso tiene 60 días a partir del día domingo 29. Lo podrá hacer en forma presencial o vía online” aclaró.

En cuanto a los resultados de la elección, Moreno pidió esperar al escrutinio definitivo. “Cuando estos números queden, ahí pasaremos a hacer la adjudicación de bancas en un acta que luego es notificada a todos. Los números son los conocidos, no hay nada que ocultar, pero hay que ser prudente y nosotros lo somos” indicó.

El TEP indicó cómo justificar

la no emisión del voto

Por otro lado, el Tribunal Electoral Permanente informó que para justificar la no emisión del voto durante las elecciones provinciales celebradas el 29 de junio, se podrá hacer de manera presencial o en forma virtual.

Si el ciudadano decide hacerlo de forma presencial, podrá concurrir a la sede del Tribunal, ubicado en Avenida 9 de Julio 1301, mientras que si lo hará de forma virtual, debe hacerlo a través del siguiente link: https://noemisionvoto.formosa.gob.ar/.

También puede hacerlo, escaneando este QR: