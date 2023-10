Elecciones: Ricardo Buryaile vaticinó que habrá ballotage entre Bullrich y Milei

El diputado nacional y candidato a renovar su banca por Juntos por el Cambio, Ricardo Buryaile estuvo en el piso de Expres en Radio donde vaticinó un ballotage entre Patricia Bullrich y Javier Milei. » Creo que será una elección cerrada, considero que podremos llegar al ballotage entre Bullrich y Milei, de todas maneras, indicó que no descarta nada en relación a Sergio Massa.

Buryaile comenzó diciendo: «en Formosa nos conocemos todos y vemos cuando alguien cambia de vida abruptamente y al preguntar a que se dedica, te dicen proveedor del Estado y este otro es funcionario, debo decir que yo también soy funcionario y no puedo tener esa vida de lujos, yo alquilo una casa, tengo aspiraciones a hacerme una casa, pero por ahora no tengo casa propia y soy diputado nacional».

Consultado acerca de si le cree a Insfrán cuando dice que, si un funcionario de la provincia hace algo similar a lo hecho por Insaurralde, señaló «creo que en el caso especifico de Insaurralde, Insfrán lo hubiese echado, para protegerse él, no al funcionario. Creo que yo también te echaría si algo así pasa, creo que Insfrán también conoce a personas que son corruptos y no los hecha».

«Te aseguro que lo que un Diputado gana solo te permite es comer en un restaurante, que hoy ya es caro, comprarte una camisa, algo que por supuesto hoy ya es prohibitivo porque no podes salir a hacer cosas con dinero, tenes que hacerlo con una tarjeta de crédito porque no sabes lo que te va a costar», añadió.

«Me pregunto como reaccionará la sociedad, porque considero que el mayor castigo debe ser el social, de alguna manera tengo que decir que (Javier) Milei expresa eso, pero él también es Barrionuevo. A Milei, Massa le armó las listas y le financió la campaña, porque cuando habla este sobre diferentes políticos lo hace de manera despectiva, pero con Massa eso no ocurre y esto sucede porque Massa le financió a Milei y ahora este se les fue de las manos», se explayó.

Aclaró también «nunca fui proveedor del Estado, yo nunca hice negocios ni con campos como Paoltroni, ni fui proveedor, entonces yo estoy en la función publica, fui ministro de Agroindustria y salí sin una sola denuncia penal y puedo caminar tranquilamente por la calle. Yo hago política y cobro la dieta como cualquiera, a mi no me da el cuero para decir voy a ir a trabajar de diputado y no voy a cobrar, el campo que tengo es de mi familia y yo trabajo para mi familia. Casta es aquel que trabaja de ser político, yo no soy eso».

Señaló además «yo celebro la facilidad que Milei tuvo para instalar temas que nosotros no pudimos. Todo lo que el partido la Libertad Avanza promete hay que analizar si es posible de realizar, por ejemplo, lo de la coparticipación, eso es una locura porque si eso pasa tendrán que aplicar impuestos, lo mismo sucedió en la ciudad de Buenos Aires. La coparticipación es para que todos los argentinos tengamos igualdad de oportunidades porque si hay mucha pobreza funciona un sistema solidario. Hay que tener en cuenta que esa plata es de Formosa, no de Insfrán y yo solo defiendo lo que es de la provincia, no se puede resignar el dinero de la coparticipación, no se entiende como un formoseño defienda algo así. Me pareció muy bueno el ingreso de Milei en la política».

Falta transparencia

Consultado sobre si hay transparencia en la provincia expresó «en Formosa nos falta mucha mas transparencia que a nivel nacional, en Formosa los funcionarios públicos no presentan declaraciones juradas, por ejemplo. De todas maneras, hay que decir que no somos todos iguales. Nosotros tenemos que presentar todos los años la declaración jurada del político y su cónyuge».

Elecciones generales

En relación a la campaña electoral, el candidato a renovar su banca explicó que esta campaña fue horrible, pero que tuvo algo bueno porque la gente esta vez, nos preguntó que proponíamos. «Ahí se genera un dialogo distinto, la campaña tradicional se terminó. Los medios tradicionales han desaparecidos a la luz de las redes sociales y esto hace que por ejemplo haya adolescentes que no estén escuchando esta charla, no hay desarrollo del debate».

«Mayans dice incoherencias, en esta Argentina donde si ganas 280 mil pesos estas dentro de la población más rica del país, estamos en una sociedad con 40 por ciento de pobreza y que una persona que gane 2 millones de pesos no pague impuestos, yo no le creo al senador», opinó.

«Desde lo económico, hay que recortar el gasto de la política, hay que recortar ministerios. 55 por ciento del presupuesto es para los jubilados, acá no hay que tocar, hay sectores sociales tienen recursos y tienen que pagar más los servicios públicos, hay que eficientizar el gasto nosotros no vamos a sacar los planes sociales, los vamos a transparentar, cuando esto suceda todo será más claro. Además, hay que capacitar a todos los que tienen planes sociales para que tengan una salida laboral», acotó.

Candidatos

En cuanto a los candidato, explicó «no hay una sola razón para votar a Sergio Massa, quiero que me muestren un solo logro de Massa. Soy respetuoso del votante, entonces yo puedo no coincidir, pero me resulta inexplicable que haya gente que diga votará a Massa porque prometió bajar la inflación y hace mas de un año esta como ministro de Economía, sos el peor ejerciendo esta función. No puedo entender que los sindicalistas estén en silencio, la inflación debería ser por lo que ellos protesten».

«Me parece que está muy bien que la gente tenga ayudas sociales, será un caos civil si no se le ayuda a la gente. De todas maneras, en un tiempo la gente tiene que trabajar. La transformación que nosotros decimos, la podremos hacer. No hay una sola razón para votar a Massa, en relación a lo que dice Milei hay que ver como lo hará porque tiene diputados ni senadores o ira con los que le puso Massa. Tenemos que ir a una Argentina posible, no ideal porque nada de lo que dice es posible hacerlo».

Domingo

«Creo que será una elección cerrada, donde creo que podremos llegar al ballotage. Creo que llegará Patricia Bullrich a un ballotage con Javier Milei, de todas maneras, no descarto nada, soy muy respetuoso de los votantes», cerró.