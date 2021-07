Elena García: “El Frente de Todos defiende un desarrollo federal que atiende las necesidades de la gente”

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

La concejal capitalina y precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Elena García, aseguró que ese espacio presenta “un proyecto político claro” que se inserta en las acciones de la gestión del presidente Alberto Fernández, para el desarrollo federal y equitativo de todas las provincias y municipios del país.

“Nos presentamos en esta instancia electoral con el objetivo de proponer y apoyar leyes que generen las condiciones de progreso en todo el país y, en nuestro caso, aspiramos a representar a Formosa con acciones y medidas concretas que lleguen a todas las formoseñas y formoseños”, afirmó.

García integra la lista del Frente de Todos, conformada por el justicialismo y partidos aliados, que participará de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) fijadas para el 12 de septiembre.

Recordó que paso por la administración ejecutiva en distintos ámbitos, entre ellos en el área legal del municipio capitalino hasta acceder a una banca en el Concejo Deliberante por el espacio político del intendente Jorge Jofré y destacó que el justicialismo siempre actúa en unidad de concepción y de acción, bajo el liderazgo del gobernador Gildo Insfrán.

“A los vecinos y vecinas no les interesa la disputa discursiva entre candidatos de distintos sectores políticos, como lo hacen dirigentes de la oposición. Nosotros no vamos a detenernos en discursos de odio, sino en acciones concretas que defiendan y profundicen la democracia, con propuestas claras y sin mentiras”, enfatizó.

Señaló que Formosa, como el país y el mundo, sufre las consecuencias negativas de la pandemia del coronavirus. “Sobre este tema hablo siempre con mucho respeto porque tuvimos que lamentar muertes y también personas que fueron afectadas” y resaltó “la rápida acción coordinada entre nación, provincia y municipios en Formosa para contener la propagación del virus y atender de manera integral a las personas, priorizando la defensa de la salud y de la vida”.

Seguidamente, destacó “la magnífica campaña de vacunación provincial que permitió la disminución de casos de coronavirus y la apertura de diversas actividades que esperemos retomen su senda de crecimiento rápidamente”.

En ese sentido, señaló que el municipio capitalino, apoyando las actividades comerciales, estableció prórrogas en el vencimiento de tasas y tributos junto con una condonación de deudas a sectores que no generaron actividad, además de la adopción de elementos de prevención para trabajadoras y trabajadores comunales.

“No se puede negar la crisis socioeconómica a causa de la pandemia, pero tampoco se pueden desconocer todas las medidas de contención y de reactivación económica que se plasman en obras públicas en la provincia, que generan trabajo genuino para nuestra gente”, subrayó.

Por último, expresó que asume su precandidatura con “el gran compromiso que significa representar a cada formoseña y formoseño, sin sectarismos”.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp