Eliminan el canal rojo de Aduana: cómo impactará en el comercio exterior

El paquete de medidas desreguladoras del comercio exterior que anunció este martes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger junto a la titular de la AFIP, Florencia Misrahi, y la Directora de Coordinación y Evaluación Operativa Aduanera, Gladys Morando, reavivaron la clásica tensión a favor y en contra de la apertura.

En respuesta al mensaje que publico en X la cuenta de Desregulación, el subsecretario de Comercio Exterior, Esteban Marzorati, explicó el alcance de las resoluciones y señaló que “con la derogación de ambos procesos, se reducen costos eliminando controles que se realizan mediante mecanismos más eficientes”. A partir de la publicación en el Boletín Oficial en el día de hoy, las dos definiciones entrarán en vigencia desde mañana 10 de octubre de 2024.

Se trata de la anulación de las estampillas (Resolución 5581/2024) que las empresas debían solicitar a la Aduana, colocársela a cada producto importado y esperar la autorización para su comercialización y de los Valores Criterio de Importación (Resolución 5582), que representa la eliminación del “canal rojo” de la Aduana.

Sobre las normativas que afectan la dinámica de las operaciones, Sturzenegger señaló que favorecerán sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, porque hasta ahora solo beneficiaban “a la casta con controles arbitrarios y discrecionales”.

Según las estimaciones oficiales, en conjunto, las medidas reflejarán un 1% de mejora de la rentabilidad para el exportador y un 1% de baja de costos para el importador.

“El cambio en valor criterio es importante para un empresario, porque no lo obliga a pasar por verificaciones obligatorias, que son carísimas en la Argentina, porque tenemos prácticamente los costos portuarios más caros de la región, pero además evita poner garantías permanentemente”, destacó Fernando Furci, director de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA).

En ese sentido, recordó que, hasta hace menos de 10 años, esas garantías aduaneras de valor se ponían en efectivo, y “todo ese costo financiero altísimo se trasladaba al precio”.

A su vez, sobre la eliminación del estampillado opinó que “responde a trazabilidad en ciertos productos y con empresas que te permiten tener control sobre números de serie o identificatorios unívocos de las mercaderías, y no tener que andar estampillando producto por producto”.

Sobre este proceso, el ejecutivo de CIRA describió que “un importador tenía que abrir el packaging, sacar el telgopor, cartones, embolsado, pegar una estampilla con un adhesivo que muchas veces dañaba la superficie del producto, y volver a ensamblar todo”.

Además del factor tiempo, según precisó, al momento de volver a empacar nunca se optimiza del mismo modo la capacidad del contenedor. “Además de las roturas, los robos, etcétera, que se daban en todos los procesos de estampillado”, destacó.

En el mismo sentido se expresó Yanina Lojo, especialista en comercio internacional. “Se observa un cambio de paradigma hacia el control ex-post, en caso de que se detecte alguna situación; de esa manera se evitan las trabas y las demoras”.

“Todo esto apunta a reducir costos, eliminar tiempos perdidos, que a la larga van a facilitar que los productos puedan llegar a los consumidores a un menor precio, que puedan llegar mejores productos y que la producción local se vaya aggiornando a lo que podemos ver en el resto del mundo”, amplió. Los anuncios que buscan bajar el “costo argentino” y mejorar el tipo de cambio para el sector privado fueron cuestionados por el ex titular de la Aduana, Guillermo Michel.

“Los sistemas de control de valor de AFIP tienen origen en la RG 1907 del año 2005, firmada por su entonces titular, Alberto Abad”, escribió Michel en una respuesta al mensaje oficial en X.

“Son un mecanismo esencial para controlar la evasión fiscal y maniobras de sobre y subfacturación”, dijo el exfuncionario y referente del Frente Renovador. “Con la eliminación de esta herramienta solo buscan debilitar los controles del Estado y hacerles más fácil el trabajo a los estudios de abogados”, agregó.

Además, desde algunos sectores se advierte por el impacto negativo de la desregulación sobre las cadenas de valor locales y su desprotección frente al ingreso de mercadería de menor costo pero baja calidad o realizada en condiciones de precariedad.

Esto se interpreta como una medida de competencia desleal.

En el mismo sentido se expresó el politólogo Raúl Timerman con la publicación de un recorte del candidato presidencial Donald Trump donde cuestiona: "imponemos impuestos, regulamos nuestras empresas hasta la muerte y luego permitimos que países extranjeros exporten sus productos libres de impuestos".

En el mismo sentido se expresó el politólogo Raúl Timerman con la publicación de un recorte del candidato presidencial Donald Trump donde cuestiona: “imponemos impuestos, regulamos nuestras empresas hasta la muerte y luego permitimos que países extranjeros exporten sus productos libres de impuestos”.

“Un @realDonaldTrump nacionalista y productivista, mucho más parecido a @morenoparalavic que a @JMilei”, indicó Timerman.

Costos pendientes

El sector comercial argentino también celebra la desburocratización, pero pone la mira en los pendientes; entre ellos, cuestiones de doble imposición tributaria a lo largo de la producción, ya sea con insumos importados o bienes de exportación y el alto costo portuario.

“Subieron el peaje en la Hidrovía para cubrir el rojo en las cuentas de AGP. Esto es más costos para el comercio exterior, menos competitividad, posibilidad de pérdidas de mercados por costos y si eso ocurre menos ingreso de dólares que impacta en menos trabajo”, expresó un dirigente empresario.

En ese sentido, indicó que, a partir de la eliminación de la política de tarifas máximas en 2023, mover un contenedor de 40 pies en la Argentina llega a ser hasta 3 veces más caro para las exportaciones en comparación a otros puertos de la región, y encarece hasta 7 veces las importaciones, según un informe del departamento de Transporte de la Unión Industrial Argentina (UIA).