Eliminatorias: Argentina recibe a Colombia

El encuentro correspondiente a la fecha 16 se disputará el próximo martes a las 21 en el estadio Monumental; la albiceleste tiene asegurado el primer puesto.

La selección argentina, tras vencer a Chile 1 a 0 en Santiago, se volverá a presentar por las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 el próximo martes vs. Colombia en el encuentro correspondiente a la fecha 16 que está programado a las 21 en el estadio Monumental. El cotejo se transmitirá en vivo por Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play, Pluto TV y TyC Sports Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el brasileño Wilton Sampaio, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.75 contra 5.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.65.

La albiceleste domina la tabla de posiciones con 34 puntos gracias a 11 victorias, un empate y tres derrotas y ya se aseguró el primer puesto a falta de tres jornadas porque sus inmediatos perseguidores son Ecuador y Paraguay con 24 unidades. El entrenador Lionel Scaloni analiza disponer de una formación con más de los habituales titulares de la que utilizó vs. la Roja porque tiene a disposición a Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Nicolás González, quienes cumplieron sus respectivas sanciones. Además, Lionel Messi, que fue suplente contra el combinado trasandino, también sería de la partida. En contrapartida, Nicolás Tagliafico llegó a las dos tarjetas amarillas y no estará a disposición.

El combinado cafetero, tras ser subcampeón de América, atraviesa un presente adverso y puso en peligro su clasificación directa a la Copa del Mundo porque, tras igualar en su último partido con la débil Perú 0 a 0 como local, sigue sexto en la clasificación con 21 unidades producto de cinco triunfos, seis pardas y cuatro derrotas y se le arrimó Venezuela, con su alegrías vs. Bolivia 2 a 0, a tres (18). El equipo de Néstor Lorenzo, que pasó de los halagos a las duras críticas, acumula cinco duelos sin alegrías con tres caídas y dos empates y necesita retomar la senda victoriosa para no poner en dudas su pasaje directo a la cita ecuménica.

Lista de convocados

para el partido

vs. Colombia

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Walter Benítez (PSV)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Juan Foyth (Villarreal)

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Mariano Troilo (Belgrano)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Kevin Lomónaco (Independiente)

Facundo Medina (Lens)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Mediocampistas

Enzo Barrenechea (Valencia)

Leandro Paredes (Roma)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Lyon)

Enzo Fernández (Chelsea)

Nicolás Paz (Como)

Franco Mastantuono (River)

Emiliano Buendía (Bayer Leverkusen)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Nicolás González (Juventus)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Ángel Correa (Atlético de Madrid)