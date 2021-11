Eliminatorias: Argentina volvió a ser contundente y venció a Paraguay

Compartir

Linkedin Print

Fue victoria por 82 a 43 frente al conjunto guaraní, con 18 puntos de Nicolás Romano y 12 de Carlos Delfino.

Argentina volvió a vencer a Paraguay, esta vez por 82 a 43. En un juego donde los 12 del plantel anotaron, los máximos anotadores fueron Nicolás Romano, con 18 puntos, y Carlos Delfino, con 12 unidades. En los paraguayos el más destacado fue Ramón Sánchez, con 16 puntos.

Argentina solo tuvo dudas en un inicio en el que no tuvo movilidad de balón y Paraguay lo lastimó de tres puntos. Cuando rotó el equipo y estableció su idea de presión defensiva y correr el campo, sacó diferencias y se sintió cómodo en el desarrollo. A partir de allí, quebró a su rival y aumentó cada vez más la diferencia hasta quedarse con el triunfo.

Los ingresos de Agustín Barreiro, Juan Fernández y Luciano González fueron importantes, ya que aportaron intensidad y supieron penetrar para lastimar la defensa paraguaya. A pesar de que estuvo errado de tres puntos en el primer tiempo, con un 2/16 en un cuarto y medio que fue subsanado por tres triples seguidos de Nicolás Romano, Argentina encontró gol con buenos pick and roll y apariciones de Tayavek Gallizzi (6 puntos y 6 rebotes).

Carlos Delfino volvió a ser importante a partir de su segundo ingreso en el partido, siendo la manija y el termómetro del equipo, aportando 12 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Marcos Mata fue el otro experimentado que mostró su calidad en ambos costados de la cancha y apareció en los momentos importantes, sobre todo en el inicio del juego. Otro experimentado importante fue Romano, que destrabó el partido con su tiro de larga distancia y terminó como el goleador del partido con 18 unidades.

Leandro Vildoza fue el último de los citados por el cuerpo técnico en debutar con la camiseta argentina. El jugador de Boca fue titular y mostró un buen criterio para manejar al equipo y estuvo intenso en defensa, todo luego de un inicio algo nervioso e impreciso. Juan Fernández tuvo una buena actuación, con presencia en la pintura de ambos costados de la cancha y una planilla con 7 puntos y 8 rebotes.

Los de Néstor García terminaron con un menor porcentaje de tres puntos (29%) y no pudieron solucionar los libres (64%), pero mantuvieron una buena movilidad, con 21 asistencia para 27 conversiones.

El seleccionado argentino terminó con dos triunfos claros ante Paraguay y una idea de juego clara, apoyada en la presión defensiva y la búsqueda del contragolpe. Se vendrán en las próximas ventanas Venezuela y Panamá, en febrero del 2022.

Compartir

Linkedin Print