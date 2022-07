Eliminatorias: así continúa el camino de Argentina para el Mundial 2023

Compartir

Pese a que falta un partido a los equipos del norte del continente, la selección ya conoce sus rivales para la siguiente instancia. La próxima ventana será en agosto.

Con los triunfos ante Venezuela y Panamá como visitante, la Selección Argentina se aseguró el segundo lugar del grupo A y está clasificada a la siguiente ronda de las eliminatorias de cara al Mundial de Japón, Filipinas e Indonesia que se realizará en 2023.

Por el grupo de Argentina, también están clasificados Venezuela y Panamá. Paraguay quedó eliminado sin conseguir ningún triunfo en seis presentaciones. El equipo de Néstor García no se enfrentará a estas dos selecciones porque se arrastran los enfrentamientos entre sí, y deberá jugar ante las tres selecciones que pasaron del Grupo C.

Los rivales de la Selección Argentina en el grupo E serán Canadá, República Dominicana y Bahamas. En la ventana que viene, a la Argentina le tocará jugar el 25 de agosto contra Canadá de visitante y el 29, contra República Dominicana o Bahamas (dependerá del resultado entre ellos de hoy), de local. ¿Será en La Rioja?

Luego, después de la Americup, la segunda ventana de esta etapa será en noviembre, donde Argentina, ya sin sus NBA ni jugadores de Euroliga, tendrá su desafío más grande, ya que jugará dos partidos de visitante, el 10 y el 13, contra Dominicana y Bahamas, aunque no se sabe en qué orden, por ese resultado que falta.

Terminará su participación en febrero, con dos juegos de local, también sin sus NBA/Euroliga, el 24 ante Canadá y el 27 contra Dominicana o Bahamas.

Cuando terminen esos seis partidos, las tres mejores selecciones de cada grupo (y el mejor cuarto) tendrán el boleto asegurado al próximo Mundial que se desarrollará el año próximo. Argentina arrancará el grupo E con récord de 5-1, al igual que Venezuela. Canadá está hoy 5-0 (juega esta noche), mientras que Dominicana está 3-2, Bahamas 2-3 (juegan entre ellos hoy) y Panamá 2-4. En las ventanas del 2019, el mejor cuarto fue Puerto Rico con 8 ganados, 3 más de los que tiene Argentina antes de empezar. Y Argentina ganó 9, estando clasificada para China desde la penúltima ventana. Datos que sirven como referencia.

Las otras selecciones clasificadas a la siguiente ronda son Brasil, Uruguay y Colombia (que ocuparon los primeros tres puestos del Grupo B) y deberán enfrentarse a Estados Unidos, México y Puerto Rico, en lo que pinta para ser un grupo muy parejo. Estos seis equipos compondrán el grupo F y también tendrán su primer partido el jueves 25 de agosto.

