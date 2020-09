Eliminatorias sudamericanas: se empieza a poner en duda si comienzan en este 2020

Compartir

El lunes está convocado el Consejo de la Conmebol y podría haber una determinación. Hay tres asociaciones en las que aún no volvió a rodar la pelota y la logística para el viaje de los jugadores “europeos” aparece en el horizonte como muy complicada. ¿Se posterga todo hasta 2021?

El camino rumbo a Qatar aún no empezó en Sudamérica. ¿Y empezará durante 2020? Es toda una incertidumbre que a partir del próximo lunes podría empezar a quedar develada. Ese día está convocado el Consejo de la CONMEBOL y se podría tomar una determinación acerca del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

Todavía la realización de la doble fecha de octubre es toda una incógnita. La última vez que se discutió el tema, CONMEBOL sostuvo las fechas del 8 y 13 de octubre como las señaladas para el comienzo de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo que empezará a fines de 2022 en Qatar.

La principal razón por la cual las fechas aún están en veremos son las diferentes condiciones de los países para el control y la prevención de Covid-19. La mayoría de los jugadores vienen de Europa y deberían ingresar en los países cuya selección representan sin cumplir la cuarentena, de lo contrario cualquier convocatoria sería irrealizable.

Con todo esto sobre la mesa, la próxima semana podría haber una novedad en torno a la realización o no de la doble fecha de octubre. Por lo pronto, el DT de Uruguay, Oscar Tabárez, ya marcó sus dudas, Tité se apura en cerrar la lista que debe entregar el próximo 20 de septiembre y en el continente, la CONCACAF confirmó que no empezarán ahora, sino que lo harán en marzo de 2021, a un año y medio del inicio del torneo. ¿Seguirá esos pasos la CONMEBOL?