Elisa Carrió contra todos: fuertes mensajes hacia Javier Milei, Cristina Kirchner y Mauricio Macri

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a advertir que «la república está en peligro», consideró que el presidente Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner «son exactos», en referencia a que tienen similitudes, y acusó a Mauricio Macri de «disolver» Juntos por el Cambio.

«La República está en peligro. En todos los países del mundo hubo un desgaste enorme de las repúblicas democráticas, de las monarquías parlamentarias o de la democracia, producto de una época que hubo mucho crecimiento con bienestar y después eso fue bajando.

La desindustrialización, las caídas de las clases medias producen frustración y resentimiento social que hace que uno culpe al otro», planteó la ex legisladora para afirmar que, en ese marco, se «inventan candidatos con discursos regresivos» y que Milei «es un gran actor».

En un mensaje directo al mandatario, la exlegisladora expresó: «Sentí la humanidad, hacete amigo. Sentí que la humanidad se viene encima. No hay medicamentos. La gente se muere. No es posible comprar la carne y el pollo. Tiene que ser más humano».

Por otra parte, en una entrevista con A24, ratificó que se postulará en octubre por la provincia de Buenos Aires. «Creo que CFK también va a hacerlo», indicó, y fundamentó su hipótesis sobre por qué la exvicepresidenta competiría en los próximos comicios legislativos: «Sostener el poder en la provincia de Buenos Aires es sostener el poder en la Argentina».

Consultada también por los cruces que vienen manteniendo Milei y Cristina en redes sociales, Carrió indicó: «Están devaluando la palabra. Son exactos. Cristina también despreciaba (en referencia a cuando era jefa de Estado)».

En otro tramo de la entrevista, Carrió lanzó dardos contra el expresidente Mauricio Macri, a quien acusó de «disolver» Juntos por el Cambio. La exlegisladora sostuvo que ese espacio fue una creación de ella y que «no lo pudo liderar».

«Mientras él (Macri) mantenía una buena relación conmigo, había una estrategia», remarcó. Y, en su análisis, agregó: «Yo quise lo mejor para él, pero tiene una sombra terrible. Disolvió Juntos por el Cambio, aniquiló a (Horacio Rodríguez) Larreta, usó a Patricia (Bullrich), promovió a Milei y se lo comió a él».

La candidata a diputada, que tildó de «traidor» a Rogelio Frigerio -exministro del Interior durante el mandato de Juntos por el Cambio- por la alianza que, según ella, hizo con sectores peronistas y que llevó a la derrota en las elecciones presidenciales de 2019, sostuvo que «no hubiera sido bueno un segundo mandato» de Macri porque estaba «endiosado». En ese sentido, apuntó: «Era sólo él. No sabe construir alianzas».

Carrió destacó los

12 años de pontificado de

Francisco en el Vaticano

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, elogió el pontificado de Francisco, quien falleció el pasado lunes a los 88 años. «Para mí, los Papas no significan nada, pero (Jorge) Bergoglio sí significa», indicó.

La candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires contó que lo conoció en 2001. «Siempre le decía ‘usted va a ser Papa’, y él se reía», recordó.

Sobre su misión como máxima autoridad de la Iglesia Católica, destacó: «Abrió la Iglesia a los gays, era algo que hablábamos siempre, y sacó la Eucaristía a la calle».

Luego completó: «No hizo todo, pero abrió el camino». Carrió también reconoció que hubo momentos en los que se enojó con el exarzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, pero señaló que «era un ser de carne y hueso».