Elisa Carrió presentó una dura impugnación contra Ariel Lijo

La postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema sumó esta mañana dos nuevas impugnaciones de la política: la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y el Club Político Argentino criticaron las actuaciones del juez en resonantes causas por corrupción y cuestionaron su idoneidad para formar parte del máximo tribunal. Coincidió con ellos un tercer planteo igualmente duro en contra de Lijo, presentado por el abogado Alejandro Fargosi, que llamó la atención por una particularidad: el exconsejero de la magistratura es un ferviente defensor de Javier Milei en las redes, donde recibe habitualmente guiños del Presidente, y también trabajó en el equipo de Patricia Bullrich, ministra que defendió la postulación del juez federal a la Corte.

”El candidato Ariel Oscar Lijo ha tenido severos cuestionamientos públicos referidos a su falta de ética e independencia en su desempeño como juez federal por lo que, a nuestro entender, no reúne las cualidades exigidas para ocupar la más alta Magistratura de la Nación”, introduce el texto de la Coalición Cívica, que lleva las firmas de Carrió y de los diputados Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Maximiliano Ferraro, María Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.

“Además, se suman una serie de inconsistencias patrimoniales que evidenciarían un posible enriquecimiento ilícito del candidato. Por lo demás, y en lo que refiere a la idoneidad técnica y jurídica requerida, entendemos que el candidato tampoco cumple con este requisito toda vez que carece de la formación jurídica necesaria para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agrega.

La impugnación de Carrió cuestiona las actuaciones de Lijo en al menos tres causas por corrupción que involucran al poder. Se trata de las causas YPF, Siemens, y la que investiga las posibles irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación.

Otro punto de la impugnación es el vínculo de Lijo con el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, a quien Carrió denunció históricamente y contra quien intentó que se iniciara un juicio político. Lorenzetti promovió y alimentó la postulación de Lijo a la Corte.

Pero también se sostiene, en el texto, que Lijo tiene “evidentes inconsistencias patrimoniales” y una “magra y endeble formación profesional y académica”. La denuncia realizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Lijo es, en este sentido, otro de los elementos a los que hace mención el texto.

La impugnación señala que el detalle documentado de las denuncias por irregularidades por mal desempeño en su función como juez federal “son un obstáculo insanable para que se sostenga la candidatura”. Y sobre la formación de Lijo, dice: “No trasciende las fronteras de su título de grado, junto con sus únicos estudios cursados de posgrado, en el marco de una carrera de especialización en administración de justicia de 540 horas cátedra, cursada por el candidato hace casi 25 años”.

El Club Político Argentino también formalizó su impugnación a la candidatura de Lijo, en un escrito en el que dijo que, de ser aceptada la propuesta, se trataría de “una burla a la ciudadanía”. Esta agrupación ya había hecho pública su opinión sobre Lijo hace más de un mes, con una dura declaración de su comisión directiva.

La entidad que preside el exsecretario de Comercio Ricardo Mazzorín y tiene como presidenta honoraria a la exintegrante de la Conadep y exministra de Desarrollo Social y Ambiente, Graciela Fernández Meijide, señala en su documento: “El Dr. Lijo no brilla por sus virtudes, trabajos académicos o estilo de vida acorde a su carácter de magistrado de la Nación”.

Y destaca que “muchos otros juristas descuellan allí donde no se ven particulares luces de este candidato”. Se refiere, además, a un estudio de Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que calificó a Lijo como “el menos eficaz de los jueces federales”. Según ese informe, Lijo “tiene el 44% de casos no resueltos, aun sin entrar a considerar el contenido o pertinencia de los fallos, o el curso que lograron en instancias superiores”.

La entidad agrega: “Este dato habla de su falta de contracción a la tarea, o bien hace suponer consideraciones distintas a las estrictamente procesales para acelerar o demorar las causas”.

Y sigue: “Pero lo analizado plantea un horizonte más grave: la suma de tantos elementos de juicio, de dominio público, impide que esa candidatura pueda prosperar. Se tornaría una burla a la ciudadanía en general y -muy especialmente- una afrenta ominosa a tantas personas, mujeres y hombres del Derecho, juristas de fuste, que exhiben trayectorias admirables, y un conocimiento acabado del Derecho y de los principios que guían una adecuada y transparente administración de Justicia. Quitaría toda motivación para esmerarse a quien quiera iniciarse en la carrera de la magistratura. Y nos dejaría atónitos a los demás argentinos”.

En esta impugnación también se criticó la intervención de Lijo en las causas AMIA, Siemens, Rucci, Ciccone, YPF, Correo Argentino, Obra Social Judicial, y en un expediente abierto por los aportes de campaña de Cristina Kirchner. Y fueron cuestionados, además, el crecimiento patrimonial del juez y la vinculación al haras La Generación, de su hermano, Alfredo Lijo.

En su planteo al Ministerio de Justicia, el abogado Fargosi recopiló las objeciones expresadas por múltiples entidades jurídicas y académicas contra Lijo, y advirtió que el criterio de “cosa juzgada” planteado por el ministro Mariano Cúneo Libarona no se aplica. En su lugar, señaló, para analizar la candidatura del juez rigen los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial de la ONU y el Código Iberoamericano de Ética Judicial de la OEA, donde además de “la debida conducta de los jueces, tienen decisiva importancia la imagen, la apariencia que tiene y proyecta una persona”.

“Los jueces deben cumplir con obligaciones mucho más amplias, extensas e intensas que los ciudadanos comunes”, sostiene Fargosi