Elogios de un profesor argentino que enseña en Harvard: «Para hacer progresismo hay que hacer lo que está haciendo Milei»

El economista y académico Rafael Di Tella aseguró que los instrumentos para bajar la inflación mas heteredoxos no se pueden usar y que es necesario el ajuste fiscal y el reordenamiento “por los desastres del kirchnerismo”.

“Se podrían intentar usar más heterodoxos, como acuerdos de precios y salarios, pero fueron bastardeados por el kirchnerismo y no se pueden usar. Además, tenés unos desequilibrios gigantescos. Entonces, si bien la idea de hacer una recesión para bajar la inflación es una forma que puede servir en otros escenarios, en escenarios donde hay inflaciones más bajas, para una inflación tan alta la forma de bajarlo generalmente era con instrumentos heterodoxos. Pero ahora medio que no se puede. Estamos medio como condenados a una cosa horrible”, dijo en diálogo con el programa “Alguien tiene que decirlo” de Eduardo Feinmann en Radio Mitre el hijo del ex canciller Guido Di Tella.

“La critica a Javier Milei es que es un poco loco cuando habla y demás, parece irracional. Lo que pasa también acá es que la irracionalidad anterior es la que lo termina condenando a poder usar solamente una forma muy extrema de bajar la inflación”, agregó.

Cabe recordar que al inicio de la gestión de Milei, en diciembre, la inflación alcanzó el 25,5%, el 20,6% en enero y el 13,2% en febrero.

“La cosa más paradójica que tenemos de este episodio es que Milei es libertario y lo acusamos todos de que es muy de derecha. Pero si vos pusieras a un tipo hiper progre a cargo, ¿haría algo muy distinto? Y medio que no. Entonces, eso es como raro. Para hacer progresismo, todas las cosas que está haciendo Milei son las que hay que hacer. Es como insólito”, sostuvo Di Tella, quien se desempeña como profesor en la Universidad de Harvard.

Asimismo, se refirió a la reversión del Impuesto a las Ganancias que pretende llevar a cabo el gobierno: “¿Quién lo sacó? Los que se llaman progre. Es que es como el mundo al revés. Tenemos un Estado que es infinanciable. Si vos querés un Estado grande, defendible, igual tendría que ser mucho más chico que el actual. Los progres no lo pudieron financiar”.

Sobre Ganancias, el ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo este lunes que se podría cobrar de forma retroactiva y que el piso sería de $1.200.000.

Consultado acerca de cómo evalúa estos primeros 100 días del gobierno de Milei, Di Tella sostuvo que “Sorprendentemente bueno. De alguna manera, hay una parte que todos esperábamos, que es esta idea de la dolarización e ideas monetarias muy extremas, como dinamitar los bancos centrales y demás, que eran malas ideas. Pero dejaron de tener un rol central. Y ahora parece que vamos a cosas bastante más razonables, como la competencia de monedas, etc. Así que eso me parece bueno. Abandonar las ideas malas siempre es bueno”

Y añadió: “Una cosa genial es que tiene un convencimiento sobre la parte fiscal que no hubo antes. Todo el mundo se llena la boca de que hay que hacer un ajuste, el déficit, lo que sea. Y después no lo hacen. Y eso hace que la política monetaria dependa de la cosa fiscal. Entonces es un desastre la situación. Entonces esta especie de fanatismo por la cosa fiscal me parece bueno. Yo era bastante escéptico y ahora soy un poquito más optimista, posiblemente por este fanatismo fiscal que tiene Milei”.