Emergencia Agrícola: ante silencio de Nación, habrá reclamo de productores

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el director nacional de la Federación Agraria Filial Laguna Naineck, Pánfilo Ayala comentó que ante el silencio de Nación sobre qué pasa con el dinero de la Emergencia Agrícola decretada a principio de año tomatón la determinación de salir a manifestarse -hoy y mañana- en ruta nacional 11, a metros del Paso Internacional San Ignacio de Loyola. Adelantó además que una vez que estén en el lugar determinarán la modalidad en que se desarrollará la medida de fuerza.

“Queremos estar en el horario de la mañana, tenemos algunos volantes para repartir, también hay carteles que explican el reclamo”, comenzó.

Seguidamente contextualizó diciendo que “es importante decir que la declaración de Emergencia se firmó el 1 de febrero de este año, semanas después fue homologada a nivel nacional, es una medida que tendría que dar beneficios al productor de manera inmediata, pero lamentablemente hasta ahora no hay absolutamente nada”.

“Veníamos reclamando desde hace tiempo a través de diferentes medidas de fuerza y notas; en la provincia se dio un diálogo con el gobierno provincial, hay un compromiso para el mes de septiembre que se va a dar en carácter de subsidio que sería fertilizante de base para la banana, el cual es un insumo importante para el desarrollo de las plantas; pero lo que tiene que ver con el fondo de emergencia nacional no hay absolutamente nada, por eso nosotros la semana pasada nos reunimos en asamblea y decidimos realizar una movilización de productores en la zona fronteriza de San Ignacio de Loyola”, expuso el productor.

Fondo de Emergencia

Consultado por el Fondo de Emergencia y si los incluye aseveró que “incluía a la banana porque era una producción decretada, los otros cultivos como es el caso de la batata, mandioca, etc. de esta zona no figuraban”.

Y siguió: “reclamamos que una parte de este Fondo Nacional de Emergencia llegue a los productores, estamos hablando de más de 160 días que se determinó esta ayuda y lamentablemente no llegó ni un centavo a los productores”.

“Después de haber perdido casi toda la producción el año pasado, la gente no dispone de los recursos para sostener la misma o continuar en la actividad, este es el primer problema que se tiene y se agrava más porque el quebranto se acentúa teniendo en cuenta que hay un silencio total por parte del Estado Nacional que es lo que nos preocupa”, lanzó.

Por otro lado, se le preguntó si es que la ayuda llegó para algunos productores y otros no, a lo cual Ayala respondió: “el año pasado a nosotros nos llevó más de seis meses estar en la ruta reclamando y manifestándonos inclusive dos meses después de enterarnos que la plata vino; lo que nos dijo el Ministro de la Producción es que hasta ahora no llega plata en Formosa”.

“Desde la Conducción nacional habíamos enviado una nota al Secretario de Agricultura de la Nación en la última semana del mes pasado solicitando un informe y estado de situación del estado de declaración de Emergencia en nuestra provincia porque no sabemos nada, lo único que tenemos en claro es que no hay respuestas, hay un gran silencio, y que el productor no ha recibido un centavo de ninguna asistencia por emergencia”, asintió.

Diálogo con la provincia

Finalmente, el productor resaltó que el diálogo con la provincia no está cortado y que el reclamo va direccionado directamente al gobierno nacional. “El silencio nos preocupa, que no sabemos si viene o no la asistencia, esto queremos saber y por eso salimos a reclamar”, cerró.