Emergencia agropecuaria: Ayala pidió al Intendente de Naineck que busque soluciones y no “culpables”

A través de las redes sociales, el referente de la Federación Agraria Argentina y productor bananero de Laguna Naineck, Pánfilo Ayala pidió al intendente de su pueblo Julio Murdoch que “no siga escarbando para buscar culpables de la situación económica, social y productiva del país y de nuestra provincia”. Indicó que no es tiempo de “especulaciones políticas” ante la extrema y delicada situación de todo el sector agropecuario de la comunidad que sufrió y sigue sufriendo daños irreparables por extensa sequía, heladas e incendios.

“Sus expresiones estériles no contribuyen para la tranquilidad social y el bien común; al igual que la intensión de ocultar la realidad; debería dejar de lado sus intenciones políticas por lo menos en estos momentos difíciles para las familias campesinas”, pidió Ayala.

Seguidamente expuso que “hay una emergencia agropecuaria total que amerita actitudes acordes a la realidad. La gran mayoría de los vecinos y en especial los pequeños productores precisamos que se ocupe de las situaciones que son graves y quebrantan a las familias campesinas”.

“Señor Intendente le pido que no se distraiga más; no pierda su valioso tiempo permanentemente en los medios de comunicación para descalificar a personas que no piensa como usted o cuestiona su accionar. Le pido que empiece a realizar gestiones para traer ayuda a las familias de los pequeños y medianos productores que están sufriendo las consecuencias de los cuantiosos daños causados por sequía, heladas e incendios”, continuó el representante de la FAA filial Naineck.

Seguidamente instó a que el Jefe Comunal solicite a quienes corresponda la ampliación del Decreto Provincial N° 183/20 de Emergencia Agropecuaria para que la misma alcance también a los cultivos de banana, mandioca, batata y tomate y que “solicite ayuda económica en carácter de subsidio para todos los pequeños y medianos productores damnificados previsto en la Ley N° 26.509 de Emergencia y Desastre Agropecuario”.

“La producción agropecuaria está en emergencia y por consecuencia está causando grave situación económica en toda nuestra comunidad. Se necesita ayuda urgente y no es el momento de buscar culpable sino de buscar soluciones”, cerró diciendo Ayala.