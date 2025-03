Emergencia Agropecuaria: Rodríguez respondió a las solicitudes de productores y legisladores

En medio de las recientes solicitudes de declaración de emergencia agropecuaria que han sido planteadas por entidades rurales y legisladores provinciales, el ministro de la Producción y Ambiente de Formosa, Lucas Rodríguez, salió al cruce de las mismas y brindó detalles sobre la situación climática y productiva de la provincia.

El titular de la cartera productiva explicó que las precipitaciones registradas en las últimas dos semanas han dado fin a las altas temperaturas y la falta de lluvias que se habían pronosticado para el primer trimestre del año. Según Rodríguez, el pronóstico realizado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se cumplió en su totalidad y sirvió como una herramienta clave para que los productores agrícolas pudieran tomar decisiones oportunas, como la postergación de la siembra en algunos cultivos hasta principios de marzo debido a la falta de humedad en los suelos.

“Si bien no estaban dadas las condiciones para la siembra al inicio de la ventana, los suelos acumularon humedad en noviembre y diciembre, pero perdieron gran parte de ella durante el ‘domo de calor’ que afectó a la región en enero y febrero. Por eso, no hubo una afectación importante en la superficie agrícola, ya que los productores tomaron decisiones basadas en los pronósticos”, señaló Rodríguez.

El ministro también destacó que, a pesar de las difíciles condiciones climáticas, el cultivo de algodón, sembrado en noviembre y diciembre, fue uno de los pocos que sobrevivió al calor extremo, gracias a su alta tolerancia al estrés hídrico. Este cultivo, indicó, pudo beneficiarse de las lluvias caídas en las últimas semanas.

La situación ganadera:

entre la crisis al alivio

Por otro lado, Rodríguez abordó la situación de la ganadería, señalando que las altas temperaturas sostenidas y la falta de precipitaciones durante más de dos semanas afectaron la oferta forrajera, lo que resultó en dificultades para la alimentación del ganado. Sin embargo, el ministro indicó que la situación ha cambiado favorablemente en los últimos 13 días, gracias a las lluvias que han permitido la recuperación de los pastizales naturales y las pasturas en las distintas regiones de la provincia.

“Hace poco estuvimos en Las Lomitas y Tres Lagunas, donde hemos podido constatar que la acumulación de lluvias ha sido positiva para la recuperación de los pastizales, especialmente en el centro, este y sur de la provincia”, detalló Rodríguez. En este sentido, destacó que las imágenes satelitales mostraron índices de vegetación y humedad en el perfil del suelo que evidencian la mejora de la oferta forrajera.

Críticas a la solicitud

de emergencia

agropecuaria

Frente a las recientes declaraciones de algunos dirigentes rurales que compararon la situación de Formosa con la de la provincia del Chaco, el ministro Rodríguez fue tajante al señalar que la solicitud de emergencia agropecuaria debe basarse en argumentos técnicos y no en comparaciones sin fundamentos.

“Las condiciones y la situación climática y productiva de Formosa no son las mismas que las del Chaco. No es serio trasladar solicitudes sin fundamentos técnicos solo para mantenerse vigentes ante la opinión pública. La situación actual no justifica declarar la emergencia agropecuaria”, aseveró el funcionario.

Rodríguez insistió en que los informes de la Oficina de Riesgos Agropecuarios de la Nación, que analizan las precipitaciones de las últimas semanas, muestran una realidad diferente a la que se vive en provincias vecinas, como Chaco y Corrientes, donde las lluvias fueron escasas.

Cuestionamientos a

Legisladores y la

Propuesta de Emergencia

En cuanto a las propuestas de los legisladores provinciales, en particular el proyecto presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) para declarar la emergencia agropecuaria, Rodríguez no dudó en calificarlo de «poco serio». Según el ministro, la iniciativa desconoce la Ley Nacional N° 26.509, que otorga a los gobiernos provinciales la facultad de declarar las emergencias y no a los poderes legislativos, como se propone en el proyecto.

“Es tragicómico que, aprovechando la coyuntura, algunos legisladores intenten sacar provecho mediático con propuestas que no solo son inapropiadas, sino que también buscan desviar la atención de las verdaderas responsabilidades”, expresó Rodríguez. En este sentido, señaló que los mismos legisladores que hoy reclaman la intervención del Estado han sido parte de gobiernos que, según él, han desmantelado la capacidad del Estado de responder a las necesidades del sector agropecuario.

La realidad de las

economías regionales

Rodríguez no escatimó en críticas hacia los legisladores nacionales que, según él, han apoyado políticas que perjudican a las economías regionales. “Estos mismos dirigentes han estado en las listas de Javier Milei y Mauricio Macri, y son responsables de la situación actual de la Argentina, donde las producciones de las economías regionales están siendo postergadas”, manifestó el ministro.

Para Rodríguez, las propuestas de los sectores rurales deben ir acompañadas de datos sólidos y de un trabajo conjunto entre las autoridades nacionales, provinciales y los productores, sin caer en la mera especulación política. Sin embargo, su postura no dejó de ser un reflejo de la tensión existente entre los sectores productivos y el Gobierno provincial, que tiene la responsabilidad de enfrentar los desafíos climáticos y económicos con las herramientas disponibles, pero sin desatender la crítica situación de los productores afectados por el clima.

En resumen, mientras las lluvias recientes han generado un alivio en algunas zonas de la provincia, la discusión sobre la emergencia agropecuaria parece estar lejos de encontrar una solución consensuada, en medio de las diferencias políticas y las dificultades del sector agropecuario.