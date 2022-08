Emilce Sosa ingresó desde el banco en el gran debut de Las Panteras en San Juan

Compartir

La selección argentina de vóleibol femenino, Las Panteras, abrió con una victoria el Torneo Clasificatorio para los Juegos Panamericanos 2023 al derrotar a Perú en sets corridos. En el estadio de UPCN, colmado de espectadores, Argentina mostró solvencia y contundencia para imponerse por 3 a 0, con parciales de 25-18, 25-18 y 23-25. La máxima anotadora del partido fue la peruana Ysabella Sánchez, con 16 puntos, mientras que Erika Mercado, de Argentina, sumó 14.

Las Panteras cumplirán jornada libre este miércoles y el jueves se medirán ante Colombia. A su vez, en la segunda fecha se cruzarán Perú y Colombia, a las 21 y en el estadio de UPCN. Este juego será seguido de manera particular por Argentina puesto que de acuerdo al resultado podría asegurarse anticipadamente la clasificación a Santiago 2023.

Fue un primer set con dominio argentino desde la primera pelota. Las dirigidas por Hernán Ferraro capitalizaron el ataque por las puntas y tomaron una amplia ventaja frente a un rival que no pudo encontrar su juego en buena parte del parcial. Con Mercado cargando el ataque albiceleste, Argentina tuvo varias pelotas para definir el segmento, pero Perú no bajó los brazos y pudo levantar algunos set balls desde el contraataque. Sin embargo, las locales lo cerraron 25-18.

En la segunda manga, el partido se hizo más parejo. Perú creció en volumen de juego, Sánchez acusó su poder ofensivo y eso le dio paridad al duelo, sumado también a un bajón en el rendimiento argentino. De todos modos, las dirigidas por Ferraro mejoraron el pase, volvieron a acomodarse y recuperaron el dominio en ataque. Tras quedar 24-18, lo definió Bianca Farriol con un ataque pegado a la red: 25-18.

Rápidamente Las Panteras se adelantaron en el marcador en el inicio del tercer set (8-5). Sin embargo, Perú fue de menor a mayor y con una buena defensa fue llevando el partido tratando de que la desventaja de 2-3 puntos no fuera más amplia. De hecho, antes de entrar en zona de definición, las conducidas por Hervás igualaron en 19 para pasar al frente luego con un ataque de Ortiz. Las Panteras levantaron el marcador en el momento justo y en un cierre emocionante, Bulaich anotó del punto de partido con una diagonal: 25-23.

Sintesis

Perú: Shiamara Almeida, Ysabella Sánchez (16); Maricarmen Guerrero (6), Ginna López (2); Karla Ortiz (10), Maguilaura Frías (4), Miriam Patiño (L). Entrenador: Francisco Hervás. Ingresos: Thaisa McLeod (2), Miryec Muñoz, Kiara Montes (1), Esmeralda Sánchez.

Argentina: Victoria Mayer (2), Erika Mercado (14); Julieta Lazcano (7), Bianca Farriol (8); Daniela Bulaich (11), Yamila Nizetich (10); Tatiana Rizzo-Nadia Castagno (L). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: Emilce Sosa, Candela Salinas.

Parciales: 18-25, 18-25 y 23-25.

Estadio: UPCN Voley.

