Emilia Attias volvió al modelaje tras su mediática separación del Turco Naim

Emilia Attias vive su vida de soltera tras separarse del Turco Naim, con quien estuvo casada por 20 años. A semanas del anuncio de esta ruptura, la actriz y modelo se muestra muy enfocada en sus proyectos laborales y en compartir tiempo con su hija Gina, la nena que tuvieron en común con el humorista y que actualmente tiene 7 años.

En este panorama, la modelo mostró en sus redes sociales la nueva campaña que hizo para una estética en donde el objetivo era lucir su figura. Así, optaron con su agencia por prendas que dejaran mostrar bastante piel como tops cortos, una camisa abierta o ropa interior.

En el texto del posteo, la modelo le agradeció a la gente de peinado, maquillaje y los fotógrafos que fueron parte de la producción. El posteo cosechó más de 40 mil me gusta y cientos de comentarios entre sus fanáticos y algunas colegas como Jimena Barón que la elogió por su belleza.

Además, dejó una sucesión de fotos y videos colgados en su feed de Instagram para sus más de un millón y medio de seguidores donde reflejó su paso por un hotel de Buenos Aires en compañía de la pequeña Gina. “Siempre es bueno cortar un poco las rutinas. No hace falta escaparse muy lejos. Cambiar. Cortar. Improvisar. A mí me hace bien. Gracias por recibirme unos días a mí y a mi hija, volveremos”, escribió en la publicación en cuestión donde también aprovechó para hacer contenido propio.

Así, se la vio en la intimidad de la habitación, nadando en la piscina del complejo y asomada a la terraza disfrutando de la vista panorámica. También se lució con un look más nocturno, recorriendo las instalaciones con un top, pollera larga y lentes oscuros.

La actualidad de

Emilia Attias y

el Turco Naim

Esta semana la modelo y conductora asistió junto a Gina a la presentación de Mi Villano Favorito 4 y, en diálogo con la prensa, reveló cómo está actualmente el vínculo con su expareja. “Mi hija y mi trabajo son mi cable a tierra”, dijo cuando fue entrevistada por el cronista Santiago Sposato para LAM (América).

“Estoy tranquila, trabajando mucho y con mi hija”, respondió al ser consultada sobre cómo se encuentra tras la separación. También se refirió a la mediatización que tomó la noticia, teniendo en cuenta que la pareja siempre fue muy discreta. “Nosotros no elegimos ese camino, fue un poco duro, pero puertas adentro se trabajó para poder sobrellevarlo de la manera más sólida posible”, admitió.

“De todo lo que se dijo, ¿estaba muy errado o iba encaminado?”, quiso saber el periodista. “No… es una cuestión de mi vida privada que no quería que se hiciera pública, no voy a hablar de eso…”, contestó. “Ahora estamos bastante bien y en cualquier momento él volverá al país. Tenemos un buen diálogo y hay armonía. Tiene muchas cosas de trabajo por acá y pronto lo van a volver a ver”, comentó sobre su relación con el Turco Naim y su eventual regreso a la Argentina.

Recordemos que una vez confirmada la separación y lejos de hacerle caso a las versiones del motivo de su ruptura, Emilia fue directa y escribió en sus redes sociales: “Por suerte sabemos quiénes somos. Y qué suerte que estamos tranquilos. Solo nosotros sabemos el camino recorrido. Solo nosotros conocemos esa verdad. Y esta bendita comprensión tan profunda del otro, que no le dio lugar al resentimiento, al enojo. Te espera todo lo grande. Desplegar ese magnetismo. Esa inteligencia. Esa inmensa capacidad. Esa potencia, tan tuya. Semejante calor adentro de ese corazón. Siempre admiré mucho de vos. No merecés que esas palabras que hoy flotan entre algunas personas, sean las que te definan”.