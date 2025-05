Emilio Grippaldi expresó su compromiso con los principios republicanos

El vicerrector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) y actual candidato a Convencional Constituyente por el espacio La Libertad Avanza, Emilio Grippaldi, dialogó con el Grupo de Medios TVO y compartió los motivos que lo impulsan a participar del actual proceso electoral.

Gripaldi sostuvo que su decisión de postularse está fundada en un profundo compromiso con los principios republicanos y federales, pilares fundamentales establecidos en la Constitución Nacional. “Me lleva a participar de estas elecciones mi espíritu republicano y federal, consagrados en el artículo 1 de la Constitución Nacional. Todo lo que pueda servir en mi formación y que conduzca a fortalecer y reformar la República, es mi voluntad de hacerlo”, expresó.

En esa misma línea, enfatizó: “Siempre he luchado por el espíritu republicano y el principio de la república, y que no sean simples palabras”, dejando en claro que su trayectoria ha estado guiada por la defensa de los valores institucionales y democráticos del país.

El académico también aprovechó para aclarar una confusión frecuente en el debate público, al afirmar que “algunas personas creen que la democracia está antes que la república, y tenemos que decir que la democracia es parte de la república”.

Gripaldi señaló además una de las principales preocupaciones de su espacio político: la necesidad de impedir la perpetuidad en el poder, a la que considera incompatible con un sistema republicano sano. “Nosotros lo que queremos es evitar la perpetuidad en el poder porque esto lleva a la violación de la república y del estado de derecho. Es una violación porque cualquier hijo de vecino no puede competir en condiciones generales de igualdad con aquel que tiene perpetuidad personal en el poder y con 40 años de acumulación de poder”, sostuvo con firmeza.

Su candidatura se inscribe en el contexto del proceso de convocatoria a una Convención Constituyente en la provincia, donde se busca debatir posibles reformas al marco normativo local. Desde su visión, este proceso debe desarrollarse con plena institucionalidad, respeto por la ley, y participación ciudadana activa, para garantizar que cualquier cambio esté al servicio de una república moderna y transparente.