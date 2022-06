Emilio Pérsico: «Cristina Kirchner se está desgastando a sí misma con estas cosas»

Compartir

Después del nuevo episodio que entregó la interna oficialista a partir de la embestida de Cristina Kirchner contra las organizaciones sociales, a las cuales criticó por la administración de los planes que otorga el Gobierno a los sectores más vulnerables, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, se refirió al fuego cruzado entre dentro del Frente de Todos y consideró que la vicepresidenta “se está desgastando ella misma con estas cosas”.

Pérsico, durante una entrevista para CNN Radio, opinó que la política nacional está “retrocediendo con esta pelea a cielo abierto”. Según su punto de vista, este enfrentamiento dentro del oficialismo “es un error político”. El líder piquetero responsabilizó a Cristina Kirchner por los constantes embates contra la administración de Alberto Fernández. “No creo que sea una buena política desgastar a un gobierno que vos creaste”, subrayó.

Pero, a pesar de los cuestionamientos de la presidenta del Senado durante su discurso en el plenario de la CTA, desarrollado el pasado lunes en el partido bonaerense de Avellaneda con motivo del Día de la Bandera, Pérsico nunca puso en duda su continuidad al frente del Movimiento Evita. “De la única manera que renunciaría es si me lo piden mis amigos de las organizaciones”, advirtió. No obstante, contó que ya habló con Alberto Fernández y le manifestó sus ganas de, en un futuro cercano, tomar cierta distancia del Estado.

El jueves pasado, Pérsico reaccionó a las críticas de la presidenta del Senado y dijo que “las organizaciones sociales son garantía de la gobernabilidad”. Y hoy, en esa misma línea, expresó que “Cristina no entiende este nuevo capitalismo” debido a que, según su criterio, “cree que se puede volver a la misma situación de pleno empleo a través de este capitalismo”.

“Cree que con su lapicera va a poder domar a este capitalismo”, apuntó Pérsico, al tiempo que abogó por la construcción de ”otro modelo diferente sobre las márgenes de este capitalismo”.

En cuanto a la idea de los movimientos sociales albertistas de crear un partido político que compita en las elecciones PASO de 2023, Pérsico entiende que “el modelo que plantea Cristina no nos contiene”, por lo cual considera necesario “dar un salto más y discutir el fondo del modelo económico”. La intención de concretar dicho salto surgió del duro comunicado que elaboró el Movimiento Evita -titulado “La única verdad es la realidad”- el martes pasado, en respuesta a los dichos de Cristina Kirchner.

Con vistas a lograr este objetivo, el Movimiento Evita alista referentes propios en los municipios donde tiene peso propio. Lanús, San Martín, Vicente López, La Matanza, Moreno, Navarro y Lobos, entre otros, son algunos de los municipios de la provincia de Buenos Aires donde el movimiento liderado por Pérsico cuenta con presencia territorial y política.

La intención del Evita es, junto a otras organizaciones sociales como Somos Barrio de Pie, traccionar la conformación de un frente político para presentar listas propias. Sostienen, según pudo averiguar Infobae, que así lo dispuso el presidente Alberto Fernández.

“Si Evita los viera, ¡mamita!”, fue la frase de Cristina que resonó con fuerza en el encuentro de la CTA, y Pérsico fue tajante con su opinión al respecto. “No tiene sentido tironear a Evita para un lado o para el otro. Es una discusión de los 70, es muy viejo. No es la discusión política para hoy”, concluyó.

