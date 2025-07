Emily Lucius se probó los vestidos para su boda y sorprendió a sus seguidores

La cuenta regresiva está en marcha: a 223 días de su casamiento, Emily Lucius comparte cada paso hacia el altar y convierte la previa en un verdadero suceso en redes sociales. Desde que su novio, Rodrigo Marco, la sorprendió con una propuesta de película en pleno Central Park, la influencer vive un presente marcado por la emoción y los preparativos. Nueva York fue el escenario soñado donde todo comenzó y, desde entonces, cada decisión y cada detalle de la boda despierta expectativa y comentarios entre sus seguidores.

En las últimas horas, Emily abrió una ventana a la intimidad de los preparativos y mostró en Instagram los distintos vestidos de novia que se está probando. La publicación no tardó en multiplicar reacciones. En el video, la influencer aparece luciendo modelos de todo tipo: largos con tajo, cortos, con escote, encaje o mangas. Incluso se animó a mostrar la prueba de zapatos con medias de algodón tres cuartos, un guiño a su personalidad relajada que cosechó un aluvión de comentarios.

La pasarela improvisada de Emily no tardó en volverse viral. “No sé con cuál quedarme”, “Todos le quedan bien”, “¿No falta demasiado tiempo?”, fueron apenas algunas de las expresiones que se destacaron en los mensajes. La influencer, ya familiarizada con las repercusiones, se mostró divertida y agradecida por el acompañamiento de quienes siguen el proceso casi en tiempo real. El compromiso, a casi ocho meses de la fecha señalada, se vive como una verdadera serie de entregas en las redes.

El recuerdo de la propuesta sigue fresco y suma capítulos de cuento de hadas al presente de la pareja. Fue en mayo pasado cuando Rodrigo le propuso casamiento a Emily en el Central Park: el novio se arrodilló, sacó un anillo y le hizo la gran pregunta que ella, entre lágrimas y sonrisas, no dudó en responder afirmativamente. La secuencia fue captada en imágenes y compartida después en el perfil de la influencer, quien acompañó el álbum con un mensaje cargado de emoción: “Siempre soñé con este día, pero nunca imaginé que iba a ser tan mágico”.

La publicación de Emily no solo retrató el momento exacto del compromiso, sino que puso en primer plano el vínculo sólido que ambos construyeron durante dos años de relación y convivencia. “Gracias por este amor tan puro, sincero y honesto. Gracias por darme paz”, escribió, reflejando el clima de felicidad y ternura que atravesó el anuncio.

El viaje a Nueva York y la elección de Central Park estuvieron lejos de ser fortuitos. Para la pareja, ese parque es el corazón romántico de la ciudad y el escenario perfecto para dar el siguiente paso. El día del compromiso, Emily eligió un vestido de encaje color manteca y botas marrones, demostrando su estilo personal en cada gesto. Ella misma le dedicó a Rodrigo unas palabras cargadas de significado: “Con mucha emoción, felicidad y los ojos llenos de lágrimas te dije que sí y te lo voy a afirmar todos los días. Porque nunca estuve tan segura de algo, porque sos el hombre que siempre quise encontrar”.

El anuncio del compromiso fue una verdadera revolución en redes. Seguidores, amigos y familia se sumaron al entusiasmo dejando cientos de comentarios: “Grito, estoy muy feliz”, “Chau, estoy llorando”, “Te merecés todo lo lindo” y otros mensajes colmaron el posteo de la flamante novia. Entre las voces más emocionadas estuvo su hermana, Belu Lucius, quien celebró: “Me vuelvo locaaaaaaaaaaaaa (sic) Ay, necesito que cuentes cómo fue la propuesta porque no tiene ni medio segundo de desperdicio”.

Sobre el novio, se supo que Rodrigo Marco, hijo de Sandra Macri, fallecida en 2014, y sobrino del expresidente Mauricio Macri, forjó su carrera estudiando Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina. Trabajó en compañías del grupo familiar y, además, comparte con Emily una pasión por la gastronomía, evidencia de un proyecto compartido más allá de las formalidades.

A medida que se acerca la boda soñada, cada detalle y cada decisión de Emily encuentra eco en una audiencia que celebra, opina y acompaña la cuenta regresiva más esperada de las redes.