Emiten dictamen a moratoria impositiva y buscan que sea ley la semana próxima

Compartir

Linkedin Print

El Senado buscará convertir en ley la próxima semana el proyecto de ampliación de la moratoria impositiva, luego de que esta tarde obtuviera dictamen positivo en comisión el texto que el viernes obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, mientras la oposición anunció que iría al recinto con un pronunciamiento en disidencia en algunos artículos.

En respaldo de la normativa, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont expuso hoy en la comisión de Presupuesto que conduce el peronista Carlos Caserio, donde respondió preguntas de la oposición y ponderó la moratoria.

Marcó del Pont consideró que el plan de pagos -que comprende a deuda hasta el 31 de julio pasado- dará “oxígeno” para que todos los contribuyentes apuntalen la reactivación del país en la pospandemia.

El jefe de los senadores del oficialismo, José Mayans, adelantó que el Frente de Todos buscará convertir en ley la normativa en la sesión de la semana próxima, tras pasar a la firma el dictamen de mayoría.

En su informe, la titular de la AFIP declaró que el nivel de deuda existente hoy con el fisco “es muy relevante” y afirmó que lo que el Gobierno nacional busca con el proyecto de ley de moratoria impositiva es “acompañar el proceso de recuperación” económica y social que deberá afrontar Argentina.

Marcó del Pont sostuvo que “si no se genera un programa” como el de moratoria que se discute en el Senado, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, “va a ser muy difícil que se pueda acompañar el proceso de recuperación”.

La funcionaria respondió, además,a cuestionamientos de la oposición respecto a incluir en el plan de moratoria a deudores que poseen causas de corrupción y señaló en ese sentido que, a través de este programa, “solo se extinguen responsabilidades penales que tienen que ver con cuestiones tributarias, aduanera o previsionales y esto no es novedoso”.

La funcionaria informó que “el monto de la deuda total, en lo que es deuda exigible no regularizada, es de 540.762 millones de pesos”, lo que representa “la cuarta parte del total del crédito al sector privado”.

En representación de la bancada de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich y Silvia Elías de Pérez cuestionaron los artículos 11 y 16 de la iniciativa y adelantaron que, si bien apoyan en general la moratoria, irían con un dictamen en minoría por considerar que esos artículos están hechos “a medida” del empresario de Oil Combustibles, Cristóbal López.

“Vamos con dictamen propio porque nos parecen lo suficientemente grave los artículos 11 y el 16 como para no acompañar”, sostuvo Bullrich, y añadió que “la empresa que tiene causas penales abiertas que se adhiere a la moratoria directamente zafa de las causas penales, algo con lo que no estamos de acuerdo”.

Marcó del Pont negó que la norma favorezca a alguien en particular, remarcó que hay unas 40 empresas de combustibles deudoras y recalcó que “lo importante es que la AFIP recupere deuda” en este momento de crisis atravesada por pandemia.

El proyecto de ley establece que se podrá acceder a planes entre 48 y 120 cuotas para regularizar las deudas acumuladas hasta el 31 de julio. Además, los contribuyentes podrán adherirse hasta el 31 de octubre a la moratoria y deberán pagar la primera cuota del 16 de noviembre.