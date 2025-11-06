Emoción, goles y paridad en el inicio del Nacional de futsal AFA en Posadas

Con encuentros muy emocionantes, la pelota empezó a rodar en el polideportivo Finito Gehrmann de la capital misionera. Posadas ya vive a pleno el torneo Nacional de Selecciones de Ligas de futsal AFA, que se disputará hasta el domingo en el polideportivo Finito Gehrmann de la capital misionera y que ya fue sede de encuentros vibrantes.

La Liga Posadeña debutó con un empate ante Río Gallegos por el grupo A. A último turno, el dueño de casa igualó sin goles ante los de la Patagonia. En el restante partido de la zona, Bariloche venció por 4-2 a San Luis.

La jornada arrancó muy temprano con un partidazo entre Formosa y San Juan, que terminó con triunfo 7-4 de los del norte del país, por el grupo B. Por la misma zona, Ushuaia y San Nicolás empataron 2-2 en un encuentro de ida y vuelta.

Por el grupo C, Río Grande lo ganaba con tranquilidad, pero sobre el final Mar del Plata se puso a tiro. De todas maneras fue triunfo de los del sur por 4-2.

En cuanto al grupo D, el que comenzó con festejo fue Río Turbio, que derrotó 3-1 a Santiago del Estero.

Además, por el interzonal de los grupos C y D, Rosario goleó a Apóstoles por 4-0 y lidera el grupo D.

El torneo Nacional de Selecciones de Ligas de futsal AFA continuará hoy con la 2° fecha, en tanto que este viernes se disputará la 3° y última jornada de la fase de grupos. Los primeros de cada zona clasificarán a las semifinales, que se jugarán el sábado, mientras que la gran final será el domingo al mediodía.