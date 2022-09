Emoción y selfies: Demi Lovato llegó a la Argentina, a 8 años de su última visita

Compartir

En la medianoche del viernes Demi Lovato llegó a la Argentina, y sus fanáticas la estaban esperando con la emoción a flor de piel en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. La cantante voló desde Panamá hasta nuestro país, a horas de presentarse en el Movistar Arena. A ocho años de su última visita, regresó a Buenos Aires para reencontrarse con su público argentino en el marco del tour Holy Fvck, que también tiene previsto un concierto en Chile el próximo 13 de septiembre.

Acompañada de guardias de seguridad, la artista caminó desde la puerta de arribos internacionales, haciéndose paso con los custodios hasta el auto que la esperaba afuera. En el trayecto algunas admiradoras cumplieron el sueño de inmortalizar el momento con una selfie, y Demi también les regaló varias sonrisas. Tal como había anticipado durante la promoción de su nuevo álbum, este material refleja los aprendizajes de las adversidades más traumáticas de su vida: “El título del disco está basado en la dicotomía de ‘lo bueno y lo malo’, el hecho de estar contenta y enojada a la vez. Con las letras quería expresar mi vulnerabilidad y emociones como la ira y el empoderamiento femenino”.

Después de dos conciertos en Estados Unidos, inició el tramo sudamericano: el 30 y el 31 de agosto brilló en San Pablo; el 2 de septiembre en Belo Horizonte; el 4 en Río de Janeiro, y el 7 en Bogotá. Antes de su paso por Santiago de Chile, se ubica la fecha en la capital porteña. La actriz y compositora viene de celebrar su cumpleaños número 30, que tuvo lugar el 20 de agosto, y coincide con la evolución de sus canciones hacia otros sonidos. “Mi música está más rockera, ahora. De hecho, en mi próxima gira, mis canciones más viejas van a sonar con una onda más de rock, no son tan pop ahora”, aseguró en diálogo con el famoso presentador Jimmy Fallon.

“Estoy volviendo a mis raíces: mis primeros dos discos tenían una influencia más rockera. Y acá estamos”, aseguró. Desde muy temprana edad, demostró inquietudes artísticas, tanto por haber participado del coro escolar como por haber tomado clases de piano desde sus siete años. Su salto al estrellato fue al entrar a la factoría Disney: después de haber participado de la serie As the Bell Rings, su primera película fue Camp Rock, estrenada en 2008.

Así como le pasó a muchos otros niños prodigio de la industria, también tuvo que lidiar con las cuestiones derivadas de la fama y los flashes, con las amistades peligrosas que llegaron junto con el éxito y tal como ella misma admitió, terminó desviándose por un camino de excesos. Siendo una adolescente en crecimiento, Lovato pasó por momentos complicados al desarrollar inseguridades físicas y a los 12 años empezó a sufrir “ansiedad social”, y también fue diagnosticada con desorden bipolar.

El 1 de noviembre de 2010, en Lima, Perú, fue el primero de los tantos puntos de quiebre que sufrió Demi en cuanto a su salud, cuando su representante declaró que ella abandonó la gira que estaba compartiendo con los Jonas Brothers y el elenco de Camp Rock 2 para ingresar en un centro de rehabilitación. A fines de enero de 2011 salió de la clínica y retomó sus compromisos tanto con la música como con el cine y la televisión, aunque siendo permanentemente supervisada por su familia y sus médicos para combatir sus adicciones y desórdenes alimenticios. “Creo mi peor momento fue ese. Estaba muy enferma”, reveló Demi sobre aquella época.

En junio de 2018, editó una canción titulada “Sober” (“Sobria”), en la que confesaba que seguía lidiando con su adicción al alcohol. Fue más que un llamado de atención: un mes más tarde, fue trasladada de emergencia por una sobredosis de fentanilo. En ese episodio Lovato le vio la cara a la muerte, pero pudo salvarse de milagro: por aquel entonces la rutina de la cantante consistía en el consumo permanente de heroína y crack.

Sin dudas sus confesiones más personales las hizo en su serie documental Demi Lovato: Dancing with the Devil, donde describió sus infiernos con crudeza, incluyendo la vez en que perdió su virginidad a los 15 años a través de una violación perpetrada por un compañero de Disney, y también habló del abuso que sufrió en manos de su dealer en la noche de la sobredosis que casi la mata. Frente a toda adversidad, la cantante se refugió en la música y por eso adquiere especial significado este reencuentro con sus fans alrededor del mundo.

