Emotiva reunión de familiares de los héroes del 5 de octubre de 1975 con la Vicepresidenta

En una jornada cargada de emoción y simbolismo, los familiares de los héroes del 5 de octubre de 1975 se reunieron con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, en el Senado. Doris Sánchez, hermana de Ismael Sánchez, uno de los caídos en aquella jornada histórica, compartió detalles de este encuentro, que marcó un antes y un después para los familiares de las víctimas del terrorismo en Argentina.

«Estuvimos la mayoría de los familiares, se trató de un almuerzo. Fue un momento hermoso y emotivo», comenzó Doris al relatar cómo, hace una semana, recibieron la invitación para reunirse con la vicepresidenta. «Nos llamaron para decirnos que la Vicepresidenta quería almorzar con nosotros ya que no pudo estar presente el 5 de octubre aquí. Fuimos muy bien recibidos», agregó visiblemente emocionada.

Este encuentro tuvo un significado muy especial para los familiares, ya que, tras 49 años de lucha, por fin se alcanzó un reconocimiento oficial para las víctimas de ese trágico suceso. Doris Sánchez expresó que, si bien no se trata de una reparación económica, el reconocimiento simbólico es fundamental para empezar a sanar las heridas. «No pasa por lo económico, porque no hay dinero que cubra la pérdida de un ser querido, pero es el inicio para empezar a cerrar las heridas», afirmó.

El 5 de octubre de 1975, durante un ataque terrorista que conmocionó al país, perdieron la vida varios miembros de una operación del Ejército, entre ellos Ismael Sánchez. En ese sentido, la mujer destacó que este reconocimiento constituye un paso muy importante para todas las víctimas del terrorismo en Argentina. «Somos uno de los primeros en ser reconocidos como víctimas del terrorismo en el país, entonces se vivió un momento muy emotivo», subrayó.

Un gesto inesperado que sorprendió a los familiares fue el desfile en Parque Patricios, el cual no había sido anticipado. «Fue una sorpresa, nosotros no lo sabíamos. Fue un gesto que nos llenó de emoción», contó.

Sin embargo, el encuentro no estuvo exento de controversias. En relación a la indemnización que los familiares recibieron por la muerte de sus seres queridos, Sánchez comentó que, aunque es libre de impuestos, experimentaron una sorpresa desagradable: «Nos descontaron más de un millón de pesos, por fortuna lo reintegraron con el paso de los días», señaló.

En un momento de la charla, la hermana de Ismael Sánchez recordó a su hermano Ismael con profundo cariño. «Yo tenía seis años cuando él falleció. Él fue quien me enseñó a andar en bicicleta. Era un chico muy bueno, con muchos proyectos. Trabajaba con mi papá en la chacra cosechando algodón. Era el más chico de los varones, muy mimado, y le gustaba cocinar. Cuando le cocinaba a mamá, le contaba lo que aprendía en el Ejército», relató. Con voz quebrada, Doris compartió el dolor de cómo los sueños de Ismael quedaron truncos: «Su sueño era jugar al fútbol, porque era muy bueno. Iba a jugar con un equipo local, pero todo quedó truncado», recordó.

Finalmente, reveló que la vicepresidenta Villarruel alentó a los familiares a seguir trabajando por las demás víctimas del terrorismo en Argentina. «Nos pidió que siguiéramos luchando, porque hubo muchas víctimas y nosotros fuimos los primeros en ser reconocidos. Nos dijo que no nos quedemos, que sigamos adelante», relató.

En el cierre de la entrevista, expresó un deseo que persiste en la memoria colectiva de las víctimas del 5 de octubre: «Nosotros dejamos en claro que nuestro anhelo es que en todas las escuelas se enseñe qué es lo que pasó ese día, para que los chicos lo conozcan. Porque no todos saben al respecto», concluyó.

El encuentro con la vicepresidenta, marcado por gestos de reconocimiento y la reafirmación de la lucha por justicia, se constituye como un paso más hacia la reparación histórica de las víctimas del terrorismo en Argentina. Sin embargo, los familiares siguen pidiendo que se enseñe la verdad en las escuelas, para que las nuevas generaciones no olviden lo que sucedió aquel fatídico 5 de octubre de 1975.