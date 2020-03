Emotivo mensaje de Jorge Rial a su nieto que cumplió un año: «Hoy no podemos estar juntos»

Compartir

Francesco Benicio, el hijo de Morena Rial y Facundo Ambrosioni, cumple su primer año de vida. Jorge Rial no pudo celebrar este día tan especial por la cuarentena obligatoria establecida para prevenir el avance del coronavirus, pero le dedicó un emotivo mensaje a su nieto en su Instagram.

“Hace un año llegabas a nuestra vida para poner todo patas para arriba. Te vi salir sobre el pecho de tu Morena y sentí que el mío explotaba de emoción. No podía creer que en esa cosa tan chiquita podía caber tanto amor. Me hiciste abuelo y el hombre más feliz del mundo”, escribió el periodista junto a una tierna foto en la que aparece sosteniendo al pequeño junto a su hija.

“Fran, te amo infinitamente. Hoy no podemos estar juntos, pero cuando pase todo esto nos vamos a dar todos los besos del mundo. Tenemos una hermosa vida por delante. Cada paso tuyo, cada diente, cada palabra es un soplo de vida que agradezco. Que seas feliz, lo demás no importa nada. Te amo. Tu Tata”, finalizó Rial.

Jorge se encuentra cumpliendo el aislamiento obligatorio en la casa que comparte con su esposa, Romina Pereiro. El periodista está realizando la conducción de Intrusos desde su vivienda, ya que si bien tiene menos de 60 años, forma parte del grupo de personas en riesgo por enfermedades preexistentes.

“Tengo un stent, problemas cardíacos e hipertensión. Eso me pone en la zona de riesgo”, detalló el conductor el pasado 25 de marzo tras haber decidido dejar de ir al canal América. “Hasta ahora lo que hice fue nada más ir hasta el programa y de ahí a mi casa. Y pensaba que con eso más o menos estaba bien. Hasta que hoy vimos que la gente salía masivamente a la calle, más de lo que se esperaba, porque creíamos que habíamos tomado conciencia, y no lo tomamos. Y a la presión de casa, de Romina y de mis hijas, se sumó mi médico”, explicó el periodista.

“Finalmente tomé conciencia y dije que si nosotros estamos pidiéndole tan enfáticamente a la gente que se quede en su casa, lo mejor es dar el ejemplo y quedarme en casa, aunque no me guste”, señaló Rial, y destacó que “es enorme el esfuerzo” que hacen sus compañeros, la producción y el canal para seguir adelante con el programa de espectáculos.

El jueves, Jorge tuvo que salir a pedir disculpas públicas por un episodio que ocurrió durante la última emisión del ciclo cuando el cronista Pablo Layus fue hasta el edificio en el que vive Mónica Farro para entrevistarla. Indignado ante esa situación, Rial no dudó en alertar a sus compañeros: “Estamos cometiendo una locura”. “Sí, no está bien esto, chicos. Los vecinos se pueden quejar”, agregó Marcela Tauro.

“Hoy en @Intrusos cometimos la torpeza de romper la cuarentena para entrevistar a @farromoni. Una actitud absolutamente irresponsable que solo me lleva a pedir disculpas públicas. Personalmente estoy respetando el aislamiento y le pido a todos que lo hagan”, escribió el conductor desde su cuenta oficial de Twitter al ver el revuelo que se generó por la entrevista a la vedette uruguaya.