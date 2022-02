Emotivo posteo de Wanda Nara para celebrar el cumpleaños de su hijo Benedicto

Compartir

La empresaria y modelo Wanda Nara compartió en sus redes sociales un conmovedor mensaje para su hijo Benedicto, que acaba de cumplir 10 años. En el feed de su cuenta de Instagram, la mujer de Mauro Icardi posteó una serie de imágenes y videos en los que puede observarse a la familia y a amigos del joven pasando un día mágico el exclusivo Disneyland Paris.

“Cumple sorpresa en Disney como soñabas pero ni te esperabas que te íbamos a sacar a vos y a tus amigos antes del cole para disfrutar un día increíble en tu parque favorito. Nunca dejes de soñar porque la vida se trata de disfrutar al máximo cada instante y de soñar”, comienza el sentido posteo que la mediática le dedicó a su hijo.

Y finaliza: “Que crezcas con salud y sigas convirtiéndote en este ser humano que tiene tanto amor para dar. Te amamos con el alma entera. Tu familia. Felices 10, Benedicto”.

En las imágenes, Wanda posa junto a Benedicto, fruto de su relación con el ex futbolista Maxi López, en el parque de atracciones, al que también asistió su marido Mauro Icardi con las dos hijas que comparte el matrimonio, Isabella y Francesca. La empresaria le organizó una fiesta sorpresa en Disney que su hijo no se imaginaba.

Ayer, la dueña de Wanda Nara Cosmetics utilizó su Instagram para dedicarle unas palabras de amor a Icardi, que cumplió 29 años rodeado de toda la familia.

Después de la seria crisis de pareja que los puso al borde del divorcio a causa del affaire que el futbolista mantuvo con Eugenia La China Suárez a fines del mes de septiembre, la empresaria quiso que la celebración del nuevo aniversario de su esposo fuera especial. Como una manera de dejar atrás los conflictos y demostrar que, de verdad, ambos se dieron una nueva oportunidad. Así que reunió a sus cinco hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, de su matrimonio anterior con Maxi López, y Francesca e Isabella, de su actual pareja con el jugador del PSG, en un exclusivo crucero al que se sumaron algunos pocos amigos. “Lo más valioso en esta vida que pasa tan rápido, son los momentos. No cuentes los años que cumples, cuenta los momentos en que fuiste feliz”, puso Wanda arrobando a Icardi. “Gracias a todos por acompañarme, por felicitarme, por los abrazos, por los besos, por las risas, por tantos mensajes lindos, por tantos deseos por cumplir, por mi familia, por mis amigos. De corazón, gracias”, fueron las palabras que publicó el jugador junto a otra secuencia de fotos. Y, enseguida, hizo un apartado dedicado a la empresaria.

