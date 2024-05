Emotivos mensajes de despedida de Lionel Messi, Scaloni, Tapia y el mundo del fútbol tras la muerte del Flaco Menotti

El entrenador campeón del mundo en 1978 falleció a los 85 años. Todo el arco deportivo y político, entre ellos el presidente Javier Milei, dejaron sentidos posteos en las redes sociales.

César Luis Menotti, el entrenador campeón del mundo con la selección de argentina en 1978, y actual director de Selecciones Nacionales, falleció este domingo a los 85 años. Así lo confirmó la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) mediante sus redes sociales.

“Con profundo dolor, la Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de Argentina ¡Hasta siempre, Flaco querido!”, confirmó la AFA en su cuenta oficial de X.

El ex entrenador de Boca Juniors, River Plate, Independiente de Avellaneda, Barcelona de España y el Atlético de Madrid, entre otros, nació en Rosario (provincia de Santa Fe) y fue uno de los hombres más importantes en la historia del fútbol argentino. Responsable, además, de que la Albiceleste bordara su primera estrella en el pecho en el Mundial organizado en Argentina en 1978.

Apenas se confirmó la triste noticia, Claudio Tapia, presidente de la AFA, fue el primero en compartir un sentido mensaje. “Querido Flaco, es un dolor inmenso tener que despedirte. Nos dejaste mucho en tu paso por la selección argentina y por el fútbol. Sin dudas, tu paso a la inmortalidad será con el mejor de los recuerdos de todos los que amamos la redonda. Le envío un cálido abrazo en mi nombre y de todo el Fútbol Argentino a toda la familia de César en este momento. ¡Hasta siempre querido amigo!”.

En tanto, Lionel Scaloni escribió en su cuenta de Instagram: “Se nos fue un Maestro del fútbol, gracias por esas charlas entrañables en las que nos dejaste huella, hasta siempre flaco querido”. Y Lionel Messi se sumó con una stories en la misma red social que decía: “Nos dejó uno de los grandes referentes de nuestro fútbol. Condolencias a su familia y seres queridos, QEPD”.

La Confederación Sudamericana de Fútbol también le dejó un cálido adiós. “La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de César Luis Menotti, leyenda del fútbol y campeón del mundo como entrenador de Argentina en 1978. Condolencias a los familiares y amigos”. Por su parte, el tuit de la Copa América escribió: “Gracias por el fútbol. Hasta siempre, Flaco”.

Ubaldo Fillol también lo recordó de la mejor manera, con recortes históricos: “Hasta siempre, querido César. Gracias por todo lo que le diste a Argentina y al fútbol en general. En lo personal, también agradezco que me hayas dado la posibilidad de ser TU arquero en dos mundiales. Tu revolución futbolera será eterna. Abrazo del alma para toda su familia”.

Mario Alberto Kempes también dejó un sentido mensaje en sus redes sociales: “Con gran pesar he recibido la noticia del fallecimiento de César Menotti. La partida de una figura tan emblemática y querida en el mundo del fútbol es una pérdida irreparable. César Menotti fue mucho más que un colega, fue un amigo y un mentor invaluable para mí. Su pasión por el juego, su sabiduría táctica y su humildad inspiraron a generaciones enteras de jugadores y entrenadores, incluyéndome a mí. Guardo con cariño los momentos compartidos y las enseñanzas que me brindó. Su legado perdurará en cada gol, en cada partido y en cada corazón que ama este deporte. En estos momentos difíciles, quiero hacer llegar mis más sinceras condolencias a toda la familia de César Menotti. Que encuentren consuelo en los recuerdos compartidos y en el impacto positivo que él tuvo en tantas vidas. Cuentan conmigo en este difícil momento y estoy aquí para brindarles todo mi apoyo y solidaridad. Con afecto y tristeza.”

En materia de clubes, Boca Juniors escribió: “El CABJ lamenta profundamente el fallecimiento de César Luis Menotti, ex jugador y entrenador de nuestra institución y de la Selección Argentina. Saludamos afectuosamente a su familia y seres queridos. ¡Hasta siempre, Flaco!”.

Por su parte, River Plate publicó: “River Plate lamenta el fallecimiento de César Luis Menotti, símbolo del fútbol argentino, DT campeón del mundo en 1978 y ex entrenador de nuestro Club entre 1988 y 1989. Nuestra Institución acompaña a su familia y amigos en estos momentos de profunda tristeza”.

Mientras que Independiente, sumó: “Ligado a Independiente en diferentes etapas. Fue una de las figuras más importantes e influyentes del fútbol argentino. Despedimos a César Luis Menotti, Campeón del Mundo con Argentina y emblema de un estilo. Enviamos un fuerte abrazo a sus familiares y amigos. QEPD, Flaco”.

“Racing Club lamenta el fallecimiento de César Luis Menotti, ex jugador de nuestra institución, campeón mundial como entrenador con Argentina e insignia del fútbol de nuestro país. Abrazamos con fuerza a sus familiares, amigos y seres queridos. ¡Hasta siempre, Flaco! ”, publicó la Academia.

Rosario Central, donde se formó, escribió: “Arroyito de duelo Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de César Luis Menotti y acompaña a sus familiares y amigos en este duro momento. El Flaco fue el primer DT campeón del Mundo con Argentina, se formó y debutó en nuestro Club y fue DT canalla en 2002”.

“El FC Barcelona quiere expresar sus condolencias por la muerte del ex entrenador del Club, César Luis Menotti. Descanse en paz”, se sumó su otro ex equipo. “Hasta siempre, Flaco”, agregaron en otro posteo.

Atlético de Madrid: “La familia atlética está de luto por el fallecimiento de César Luis Menotti, entrenador de nuestro club en la temporada 1987/88 y leyenda del fútbol. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz”.

En tanto, el clásico rival Real Madrid, aunque no llegó a dirigirlo, compartió un comunicado: “El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de César Luis Menotti, leyenda del fútbol argentino y del fútbol mundial. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus clubes, a los aficionados argentinos y a todos sus seres queridos. César Luis Menotti fue jugador y entrenador. Como jugador, vistió la camiseta de Rosario Central, Racing Club, Boca Juniors, New York Generals, Santos y Clube Atlético Juventus. Ganó un campeonato argentino con Boca Juniors.