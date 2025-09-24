Empieza la Liga Nacional 2025/26: Chocan Boca y Racing de Chivilcoy

Este miércoles, en La Bombonerita, Boca y Racing de Chivilcoy abren la acción en vivo por Básquet Pass. La cuenta regresiva ya casi llegó al final. Este miércoles inicia la temporada 2025/26 de La Liga Nacional y después de haber confirmado la primera parte del fixture, sólo faltaba saber la hora de los primeros partidos del calendario.

El salto inicial será este miércoles 24 de septiembre en La Bombonerita con un duelo cargado de simbolismo entre Boca Juniors, vigente campeón y defensor del título, y Racing de Chivilcoy, el ascendido que se ganó su lugar tras consagrarse en la última edición de La Liga Argentina.

El duelo comenzará a las 21.30 y se podrá ver por Básquet Pass, que transmitirá todos los partidos de la temporada, mientras que TyC Sports y DSports serán los otros canales que alternarán la difusión del certamen más federal del país.

Los horarios de la

primera semana de la

Liga Nacional 2025/26

Miércoles 24 de septiembre

Boca vs. Racing (Ch), a las 21.30

Jueves 25 de septiembre

Platense vs. Ferro, a las 20.30

La Unión vs. Regatas, a las 21.00

Quimsa vs. Instituto, a las 21.30

Viernes 26 de septiembre

San Lorenzo vs Peñarol, a las 20.30

San Martín vs. Atenas, a las 21h

Sábado 27 de septiembre

Olímpico vs Instituto, a las 11

Domingo 28 de septiembre

Ferro vs Peñarol, a las 20

Regatas Corrientes vs Atenas, a las 20.30

Quimsa vs Argentino, a las 21

Las fechas clave de la temporada

Un punto destacado del calendario será la Supercopa de La Liga, que pondrá cara a cara a Boca Juniors (campeón de la temporada 2024/25 y de la Copa Súper 20 2025) e Instituto, subcampeón en ambas competencias.

Además, como novedad, al cierre de la primera fase se disputará la renovada Copa Islas Malvinas, torneo de medio término que reunirá a los equipos mejor posicionados de la tabla.

El calendario de la temporada tiene marcadas fechas importantes: el salto inicial será el 24 de septiembre, mientras que el cierre de la Fase Regular está previsto para el domingo 19 de abril de 2026.

Además, habrá el receso por las fiestas de fin de año, estará comprendido entre el 22 y el 25 de diciembre y entre el 30 de diciembre y el 5 de enero, jornada en la que los equipos regresarán a la acción.

También será clave tener en cuenta las fechas de los torneos internacionales, ya que Boca, Instituto y Obras representarán al país en la BCLA, mientras que Quimsa, Regatas, Ferro y Oberá lo harán en la Liga Sudamericana.

El formato

La Fase Regular constará de 36 partidos por equipo (18 en la primera rueda y 18 en la segunda), bajo el sistema de todos contra todos. Su cierre está previsto para fines de abril.

Los mejores 12 se clasificarán a la postemporada: los cuatro primeros accederán directamente a cuartos de final, mientras que los ocho restantes (del 5° al 12° puesto) disputarán la Reclasificación en mayo.

Los playoffs mantendrán el formato: series al mejor de 5 juegos, excepto las Finales que se definirán al mejor de 7, hasta conocer al campeón de la temporada 2025/26.

Zona Permanencia – Play Out

Jugarán esta serie al mejor de cinco (5) partidos los equipos clasificados en los puestos 18° y 19°. El equipo ganador termina su participación en esta edición de La Liga. En tanto, el equipo perdedor descenderá a La Liga Argentina.