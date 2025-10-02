Empleada doméstica robó a su jefa y fue detenida tras un allanamiento en el barrio Bernardino Rivadavia

Una mujer de 22 años que trabajaba como empleada doméstica fue detenida en las últimas horas, acusada de haber sustraído una importante suma de dinero de la vivienda donde prestaba servicios. El hecho se descubrió en una casa del barrio San Martín de la ciudad de Formosa y derivó en una rápida investigación que culminó con el allanamiento del domicilio de la sospechosa en el barrio Bernardino Rivadavia.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, integrantes del Departamento Informaciones Policiales, Sección Robos y Hurtos, tomaron conocimiento del ilícito tras la denuncia radicada por la propietaria de la vivienda. Según los primeros testimonios y pruebas recogidas en el lugar, la principal sospechosa resultó ser la empleada doméstica de la familia, quien había abusado de la confianza de su empleadora para apropiarse del dinero.

A partir de ese momento, los efectivos iniciaron diversas tareas de campo que incluyeron entrevistas, seguimiento de movimientos y recolección de datos que apuntaban directamente hacia la joven. Todos los elementos probatorios fueron elevados al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial, que ordenó el allanamiento de la casa de la acusada.

La medida judicial se concretó el pasado martes en una vivienda ubicada en el barrio Bernardino Rivadavia. Durante la requisa, los policías lograron secuestrar una suma considerable de dinero en efectivo, además de bienes adquiridos recientemente que habrían sido comprados con el dinero sustraído.

Tras el procedimiento, la mujer fue notificada de su situación procesal y trasladada a sede policial, quedando a disposición de la Justicia provincial.

El caso volvió a poner en relieve la importancia de la investigación criminal desarrollada por la fuerza de seguridad, que en esta oportunidad logró recuperar el dinero robado y evitar que el hecho quedara impune.