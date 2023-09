Empleado simuló un hurto en el comercio y terminó detenido

Un trabajador de una sub agencia de quiniela del barrio Mariano Moreno denunció que le robaron poco más de 55.000 pesos de la recaudación; la Policía descubrió que el hecho no existió y que fue el empleado quien se apoderó del dinero y entregó parte del botín a la hermana de la novia.

El extraño episodio sucedió el martes alrededor de las 22:00 horas, cuando una persona solicitó presencia policial en una sub agencia de quiniela ubicada en la avenida Frondizzi y calle Laprida del barrio Mariano Moreno de esta ciudad.

En ese lugar, efectivos de la Comisaría Sexta se entrevistaron con un empleado del local, quien refirió que sujetos en motocicleta, uno de ellos con arma de fuego, le sustrajeron poco más de 55.000 pesos pertenecientes a la recaudación del día.

Al personal de la unidad operativa se sumaron efectivos de la Brigada de Investigaciones, quienes profundizaron las pesquisas y relevamientos en la zona, determinando que la versión brindada por el empleado tenía inconsistencias en cuanto al hecho y los autores.

Luego cambió su versión de los hechos, situación que llamó la atención de los investigadores; denotando cierto nerviosismo ante preguntas realizadas. El sujeto fue traslado a la Comisaría, donde reconoció que el hecho no existió y que parte del dinero le entregó a su cuñada.

Posteriormente, se recibieron testimonios en torno al caso que confirman esa situación; mientras otros efectivos ubicaron a la cuñada, quien al momento tenía 11.000 pesos que le fueron entregados por el empleado desleal; procediéndose al secuestro en el marco de la causa. El empleado notificó situación legal en una causa judicial y se dio intervención al juez de turno.