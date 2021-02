Empleados de NeoGame se manifestaron ante el incumplimiento de pago de sueldos

Compartir

Empleados de los casinos NeoGame realizan desde el lunes por la noche una protesta y acampe frente a la sede de la Avenida Gutnisky en reclamo de salarios adeudados ya que desde la compañía solo les depositaron un 25% y aún resta un 50% a abonar, que según manifestaron, les pagarían en dos veces, algo con lo que no están de acuerdo.

Los trabajadores continúan afuera del casino y durante la mañana de ayer cortaron algunos minutos la avenida para hacer notar su reclamo. Aseveraron que seguirán en el lugar “el tiempo que sea necesario” hasta recibir una respuesta efectiva.

En ese sentido Claudia Ramírez, una de las trabajadoras que se encontraba en la protesta expresó que “nuestro reclamo es contra la empresa por el incumplimiento en el pago de sueldos, el día 9 nos abonó un 25% de nuestros salarios y supuestamente entre el 18 y 20 nos iba a liquidar el 50% restante, estamos al día 22 y todavía no tenemos novedades y no hubo comunicación por parte de la empresa, por lo tanto tomamos la decisión de reclamar, para que se sepa que la empresa está incumpliendo”.

Asimismo contó que “tuvimos reuniones con el señor Edgar Pérez porque fuimos a pedir ayuda a ver si la provincia se podía hacer cargo, ayudarnos de alguna y nos aseguró que a la empresa se le dio la posibilidad de sacar máquinas para que puedan ser explotadas en otras provincias para poder recaudar para los sueldos, también se le permitió que se habilite el hotel para la gente que necesita hacer cuarentena y así también tener otro ingreso pero nada de eso pasó, a nosotros nos liquidaron los sueldos, recibimos los recibos, vimos los importes y son muchos menores a meses anteriores y encima recibimos solo el 25%, falta el 50% restante, se comunicaron diciendo que nos pagarían un 25% más y en los próximos días lo que resta y de esa forma la plata no nos sirve porque tenemos tarjetas, algunos tienen préstamos, esa plata que ingresa ya queda en el banco porque vamos pagando nuestras cuentas retrasadas, hay que pagar intereses y la plata no llega a las manos del trabajador, no nos sirve por partes como quieren hacer, queremos en un solo pago”.

Seguidamente señaló que “todos estos meses fueron importes distintos los que fuimos recibiendo, por ejemplo en mi caso recibí 17 o 19 mil pesos, llegué incluso a 25 mil pesos y de ahí volví a 17 mil que es lo que me tendrían que haber pagado este mes, pero solo me abonaron 4 mil pesos, me faltan 13 mil pesos que ellos dicen que nos van a dar en dos cuotas, así no me sirve, es la misma situación para todos”.

De la misma forma, Ramírez contó que son 250 empleados los que dependen del casino, pero se fueron turnando para reclamar. “Estamos en asamblea permanente, no estamos todos los empleados porque algunos durante este tiempo iniciaron emprendimientos y están con eso, otros dependen de otros trabajos para completar lo que corresponde al sueldo que teníamos, por eso decidimos arrancar a las 6 de la mañana hasta las 22 horas teniendo en cuenta el horario de circulación permitido y para que todos se puedan ir sumándose en algún momento y los que están acá que puedan ir a cumplir sus funciones”.

Respecto a una posible estatización del casino, aseguró que “en la reunión que tuvimos con Edgar Pérez la provincia le dio la posibilidad al casino de tener ingresos y que pueda pagar sueldos, esa fue la respuesta, que de parte del gobierno recibió ayuda. En Formosa a fines de enero se llevaron 100 máquinas a otras sedes de casinos”.

Para finalizar expresó su opinión en cuanto a porqué aún no abren los casinos. “Nosotros creemos que es por una cuestión sanitaria se está retrasando la apertura porque se hizo lectura de protocolo, tengo entendido que la empresa tiene toda la sala instalada para funcionamiento pero por las medidas sanitarias de la provincia con los nuevos casos, creemos que por eso se retrasó la apertura o que no hay fecha de esto”, culminó.

