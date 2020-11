Compartir

Muchos empleados de comercio trabajamos como verdaderos esclavos más de 8 horas por día y con sueldos que no superan los 20 mil pesos. Estamos totalmente desamparados porque nos tienen en negro y cuando denunciamos no tenemos cómo demostrar que trabajamos allí. En estos tiempos de crisis uno trabaja de lo que sea por necesidad, pero en Formosa se abusan porque no hay nadie que nos defienda.

