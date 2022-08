Empleados judiciales de la nación piden aumento del 15% y fueron al paro

Compartir

La medida de fuerza realizada en la jornada de ayer fue en pedido de respuesta al petitorio formal de un aumento salarial retroactivo al mes de julio y no descartan otra medida de fuerza por mayor tiempo. «Es el segundo paro que nosotros hacemos», señaló Omar Soria, delegado de los empleados del Poder Judicial de la Nación, al Grupo de Medios TVO.

«Estamos haciendo este paro a nivel nacional solicitando un incremento salarial del 15% a partir del primero de julio. El viernes pasado hicimos uno de 24 horas y no tuvimos contestación a nuestro pedido así que ratificamos nuestro pedido con una medida de fuerza durante todo el día, si es que no tenemos respuesta a nuestro pedido, seguramente la comisión nacional evaluará la situación y la semana que viene tendremos otra medida de fuerza con mayor tiempo», manifestó al respecto.

De esta forma, de no obtener una respuesta concreta al pedido, la medida podría replicarse, pero con una extensión de 48 horas para la próxima semana, adelantaron que lo harán hasta «obtener lo que estamos buscando».

«La modalidad que nosotros tenemos del paro es que quedan dos personas por secretaría para casos que no admitan demora, generalmente para casos de emergencia en lo que es la justicia penal; otro tipo de trabajo no hacen, o sea quedan a las expensas de que entre una situación que no admita demora. Queda una guardia mínima en las secretarías penales de turno», precisó Soria acerca de la metodología de trabajo.

Con esta modalidad, los 300 empleados que tiene el Poder Judicial de la Nación, acatan lo dispuesto por el gremio afectando el funcionamiento normal de los juzgados y tribunales existentes en Formosa.

La decisión de otorgar este aumento recae en la Jefatura de Gabinete de la Nación, autoridad ante la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya hizo entrega del pedido formal de cambio en la partida presupuestaria.

«Eso ya está concedido por parte de la Corte, ya se pidió el cambio de partida presupuestaria, lo que nosotros estamos esperando en este momento es que la Jefatura de Gabinete habilite ese cambio de partida presupuestaria para hacer frente al pago del 15% que estamos solicitando», concluyó Soria.

