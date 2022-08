Empleados municipales de la localidad de Mansilla protestaron por bajos sueldos

Compartir

Linkedin Print

Con sueldos que parten desde los $13.000, empleados de la comuna de esa localidad se manifestaron frente a la Municipalidad reclamando mejoras salariales ya que se consideran discriminados por el intendente. «Tiene a los empleados como esclavos», expresó, Bernardo Guillen, delegado de los trabajadores, al Grupo de Medios TVO.

«Convocamos acá una asamblea y una marcha para manifestar nuestro disconforme, principalmente con la paga de la Municipalidad de Mansilla porque somos una de las provincias que más bajo salario tiene. Es insostenible la forma en que están viviendo acá los municipales, estamos reclamando una recomposición salarial, un aumento de sueldo porque a duras penas estamos llegando a $13.000 de básico», manifestó Guillen.

El reclamo de los trabajadores de esa municipalidad, desnuda la difícil situación que atraviesan los empleados municipales en algunas localidades del interior, algo que fuera denunciado en varias ocasiones por gremios como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En este sentido, Guillen precisó que «empleados municipales en planta permanente que están hace 15 años, trabajan por $20.000 las 5 horas de la mañana». Esto motivo a lo ocurrido en las puertas del municipio en la jornada de ayer. Además de ello, compararon la realidad de los empleados en las localidades aledañas.

«Tenemos conocimiento de que en San Hilario, por ejemplo, que es una comisión, ni siquiera es Municipalidad, la asignación por hijo está arriba de los $6.000, acá están pagando $4.000; en Villa Escolar están cobrando $6.700 de salario y estamos a 5 kilómetros. Es como una discriminación por parte del Intendente, hace 20 años que está en la intendencia y tiene a los empleados como esclavos», denunció Guillen.

Antes del reclamo, los trabajadores trataron de acercar sus inquietudes al Intendente pero no fueron recibidos, «estamos detrás de él pidiéndole audiencias y nunca está». «Vinieron los directivos de ATE Formosa y él desapareció, no nos da ningún tipo de respuesta. Recién se escapó, nos dejó abandonados, siempre hace lo mismo, no quiere dar la cara», indicaron.

«También reclamamos el paso a planta permanente de los empleados que están hace más de 10 años de forma contratada, es un trabajo precarizado con el que hay que terminar, hay gente hace 15 años con contratos que les renuevan cada 3 meses. Le da inseguridad a los trabajadores, además están amenazados diciéndoles que se les puede despedir en cualquier momento», concluyó Guillen.

Compartir

Linkedin Print