Empleados que no pueden cobrar sus sueldos por internas del PJ tomaron la Municipalidad y el HCD

El martes a la noche, unos 80 empleados municipales de la localidad de Misión Tacaaglé tomaron el edificio municipal y el Concejo Deliberante para exigir que se les pague los sueldos, ya que debido a la interna política entre concejales y el intendente Francisco José Ravano la cuenta se encuentra bloqueada.

Según comentaron quienes están adentro de los edificios llegaron a esa drástica medida porque “debido al conflicto que los concejales generaron, la cuenta bancaria del Municipio está bloqueada y no podemos cobrar nuestros sueldos”.

“Somos todos empleados de planta permanente, sabemos que el lunes el intendente Ravano pidió al Banco que se desbloquee la cuenta para poder hacer frente a las obligaciones, pero debido a una maniobra de los concejales esto no fue posible, y quienes estamos en el medio somos los empleados y la gente del pueblo”, coincidieron.

Vale recordar que el conflicto se habría iniciado porque el Jefe Comunal local se habría negado a tomar a los 122 empleados que el ex intendente Hugo Leguizamón contrató antes de cumplir su mandato.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el presidente del HCD de Misión Tacaaglé, Argentino Leguizamón –hermano del exjefe comunal- sostuvo que “debido al incumplimiento judicial nosotros iniciamos un juicio político, donde pedimos la inmediata separación del cargo, por desobediencia judicial”.

Respecto a los despidos nombrados anteriormente dijo que “tenemos que buscar la paz social y darle seguridad a los que fueron despedidos que tienen más de 6 meses de antigüedad; hay un fallo judicial que los respalda”.

“Desde el Concejo cada vez que salía un fallo le enviábamos nota a Ravano solicitándole que tenga en cuenta las medidas judiciales porque tiene que entender que hay familias detrás de los reclamos”, aseveró.

“Ayer hubo quema de neumáticos frente al HCD, quienes responde al intendente avasallaron totalmente todos los derechos; además hay gente que no tiene nada que ver con la Municipalidad y el HCD”, dejó en claro.

Consultado si es que Ravano continúa ejerciendo el cargo de intendente respondió: “nosotros lo suspendimos como intendente municipal por eso ahora se atrincheraron en el lugar”.

“Como concejales hemos suspendido a Ravano, y de acuerdo a la sucesión soy yo quien toma el cargo de jefe comunal; yo no pretendo ese cargo porque es él quien ganó las elecciones, pero sí estamos de acuerdo que en caso de incumplimiento a las leyes el Concejo puede actuar en cuestión y así lo hicimos”, aseveró Leguizamón y agregó que “ahora es la gente la que está adentro de la Municipalidad no él”.

“Esto tarde o temprano se va a solucionar y vamos a salir de este momento difícil que estamos pasando”, consideró.

Por último, al mismo se le preguntó si es que la única manera de resolver el conflicto es con la toma de los 122 despedidos. “Nosotros fuimos a negociar a Formosa, inclusive le propuse bajar a 60 la cantidad de gente, pero aun así no le gustó. Él también tiene que poner lo suyo, de todas formas, nosotros buscamos una salida pacífica a este momento difícil”, clarificó.