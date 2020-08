Empresa formoseña estima que viajes de egresados se podrían realizar en diciembre o febrero

Compartir

Marcelo Musso, propietario de “Sakura Viajes”, una empresa de turismo con trayectoria en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que los padres de muchos adolescentes continúan pagando el viaje de egresados, con “fe y optimismo” de que los chicos en algún momento lo puedan hacer. En ese marco aseguró que si las condiciones de seguridad están dadas, los mismos podrían hacerse realidad en diciembre y si no es posible hacerlo en esta fecha podrían ser en febrero 2021.

“Nosotros cumplimos a rajatabla la primera parte de la cuarentena, con un permiso especial abríamos 3 veces a la semana, después que nos permitieron a los comercios abrir lo hacemos todos los días mañana y tarde, no tenemos los pasajeros que teníamos pero seguimos trabajando con los padres y chicos que tienen fe y esperanza en el futuro de que puedan hacer su viaje de egresados. Tengo unos 700 pasajeros que todavía siguen confiando, antes teníamos más de mil, pero dejaron de pagar algunos por la circunstancia económica, otros por el temor a este virus que creo que va a permanecer en el tiempo, es realmente difícil charlarlo con padres referentes y los que vienen a pagar, los chicos no tuvieron recreo este año, no se juntaron con sus compañeros, no pudieron estrenar las chombas, tengo contacto directo con abanderados que solo pudieron portar las banderas en el inicio y nunca más. El viaje de egresados es un punto central para los que venían pagando con toda la ilusión, con todas las promociones”, explicó.

Respecto a qué va a pasar con los viajes de egresados, señaló que “tengo que agradecer la confianza depositada y que siguen teniendo los padres en nuestra empresa, creo que la forma de manejarnos en estos 15 años en los que soy el titular de la firma hace que tengamos la posibilidad de la confianza de la gente para con nosotros, el primer plan nuestro es diciembre, pero honestamente creo que es muy difícil por la circulación que hay en distintas provincias y donde debemos pasar con los micros de larga distancia, en este caso se habilita el tránsito de estos micros entre provincias. Después tenemos otra dificultad y es si el Consejo Covid-19 nos permite salir aunque estén habilitados los viajes con toda la seguridad y la tranquilidad que tenemos que darle a los padres, si no tenemos seguridad y tranquilidad de que el chico va a ir y va a venir bien, nosotros no hacemos los viajes, como primer punto tenemos reprogramado lo que era noviembre para la primera quincena de diciembre o sino ya estoy hablando con el hotel y tengo reservado para poder reprogramar para quienes quieran y opten por lo que vamos a plantear de la primera quincena de febrero para los viajes de egresados que ya lo tenemos hablado con el transporte que trabaja con nosotros que es tercerizado, con los protocolos necesarios para que los chicos viajen y vuelvan bien”.

“Esto no es fácil porque los chicos en un viaje de egresados tienen parques, está Carlos Paz que es masivo para chicos de primaria, ahí hay parques donde suben y bajan miles de chicos, los protocolos van a ser muy estrictos, van a ser tiempos acotados, es también un diálogo permanente con los padres y cuando podamos vamos a tener un charla en grupo de 15 o de 10 cuando se nos permita o por Zoom para tratar de ver los pasos a seguir. Nosotros estamos esperando las notificaciones del Ministerio de Salud de la Nación al igual que el Ministerio de Turismo y también el diálogo con los padres. Si hay riesgo de llevar chicos y que no vuelvan bien, como empresa preferimos no hacerlo, es mejor reintegrar el dinero que corresponda y seguir trabajando muchos años más como venimos haciendo de forma seria y dando seguridad a la gente desde hace mucho tiempo”, destacó Musso.

“Para las empresas de turismo estudiantil que somos las que tenemos pasajeros pagando, esto es un escenario lejano y un horizonte muy difícil porque tampoco estamos teniendo ingresos nuevos, no hay clases, no pudimos tener ventas nuevas. Yo como optimista digo febrero, pero para que todos viajemos seguros a cualquier destino necesitamos seguridad, si no hay vacuna nada va a ser seguro totalmente, es mucha incertidumbre y la curva se calculaba para junio o julio, pero hoy estamos subiendo cada día más con los casos, es muy incierto todo”, dijo.

“Decirle a los chicos que no van a viajar sería un golpe, por eso creo que los padres y nosotros también estamos incentivando un poquito la parte psicológica del chico, que tenga una esperanza en algo, que vuelvan las clases, que puedan tener su diploma y hacer su viaje, después llegado diciembre si no se puede pasaremos a febrero, después tendremos charlas con los padres para ver si se puede reprogramar hasta que haya una vacuna dentro de los costos que nosotros estemos pagando y que ellos estén pagando también”, explicó.

Otros destinos

En cuanto a cómo se encuentran con las ofertas de viajes individuales o familiares para otros destinos, reconoció que “lo fundamental para las agencias de viaje es tener ventas ya, para febrero, marzo o para Semana Santa del año que viene en paquetes que sean para turismo individual, familia, turismo social, interno, lo que sea. Tuve una reunión buena con quienes asesoran al turismo de Formosa charlando sobre la nueva ley de auxilio al turismo, lo bueno sería que esta ley salga ya pero no va ser fácil porque tiene que entrar al Senado pero van a haber opciones planteadas por las empresas de viajes y también por la oposición, pero un punto central es que salga la ley que propone que todos los pasajeros que quieran viajar en el 2021 pueden comprar hasta el 31 de diciembre de este año y el Ministerio de Turismo de la Nación le va a dar un boucher por el 50% del valor total del viaje”.

“Podemos armar los paquetes que sean pero la gente no quiere viajar insegura, todos somos positivos, tenemos fe, el que viaja y se acostumbró a viajar se deprime cuando no lo hace, por ahí la gente vemos que se arriesga a todo como en España por ejemplo, pero creo que nosotros no estamos para arriesgar nada todavía, lo pienso como comerciante porque quiero seguir teniendo la marca como la tenemos dando seguridad y tranquilidad, en algún momento esto va a pasar”, aseguró.

“Hay empresas que están mejor que otras, las que no están mejor la están pasando mal porque no tenemos ingresos, hay empresas en Formosa que tuvieron que levantar sus oficinas y empezar a trabajar desde casa como prevé el Ministerio de Turismo de la Nación y lo permite también, estamos en una incertidumbre tremenda”, finalizó Musso.